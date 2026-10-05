Panevėžyje įkliuvo nepilnametis: rastas maišelis su galimais narkotikais

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.53 val. Vytauto gatvėje rastas peršviečiamas, užspaudžiamas maišelis su baltos spalvos galimai narkotine medžiaga.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis (gim. 2009 m.) sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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