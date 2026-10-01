Sostinėje vyks protestas – ragins atkreipti dėmesį į medžių apsaugą

Protesto „Vilnius – jau malkų sostinė? Pasakykime tam STOP“ iniciatoriai teigia, kad sparčiai besikeičiančiame Vilniuje vis dažniau susiduriama su kertamais medžiais, apleistais želdiniais, nudžiūvusiais sodinukais ir statybų metu pažeidžiamomis medžių šaknimis.
Atkreipia dėmesį į medžių svarbą
Protesto iniciatorių teigimu, medžiai yra ne tik miesto puošmena, bet ir gyvybiškai svarbi infrastruktūros dalis – jie mažina karščio poveikį, gerina oro kokybę, taip pat padeda sulaikyti lietaus vandenį ir palaiko biologinę įvairovę.
„Medis neturi būti laikomas kliūtimi miesto plėtrai. Norime, kad medžių išsaugojimas taptų ne deklaracija, o privaloma kiekvieno miesto projekto sąlyga“, – pranešime cituojamas Žaliųjų partijos savanoris Martynas Norbutas.
Akcijos organizatoriai sostinės savivaldybei ketina pateikti reikalavimus, kuriais siūloma medžius ir želdynus pripažinti strategine miesto infrastruktūra bei klimato politikos pagrindu.
Taip pat raginama stiprinti savivaldybės administracijos pajėgumus, atlikti nepriklausomą medžių priežiūros funkcijų auditą ir įsteigti ne mažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų, skirtų medžių bei žaliosios infrastruktūros priežiūrai, kontrolei ir projektų priežiūrai.
Vienas svarbiausių protesto reikalavimų – įvesti brandžių ir vertingų medžių kirtimo moratoriumą infrastruktūros projektams, kol bus atliktas visapusiškas miesto medžių ir projektų poveikio vertinimas.
„Vilnius turi galimybę tapti miestu, kuriame žalioji infrastruktūra yra neatsiejama visų plėtros sprendimų dalis. Tam reikia ne tik sodinti naujus medžius, bet ir užtikrinti, kad jie išgyventų, o brandūs medžiai būtų saugomi dar prieš prasidedant statyboms. Reikalaujame atsakomybės, pakankamų išteklių ir viešai vertinamų rezultatų“, – teigė Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.
Žaliųjų rengiama protesto akcija vyks Europos aikštėje prie Vilniaus savivaldybės.
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