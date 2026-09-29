Per protestus dėl migracijos – sustiprintos pareigūnų pajėgos: „Provokacijoms ir smurtui vietos nebus“

Iš pradžių Vilniaus miesto savivaldybė renginius buvo suderinusi skirtingose vietose, tačiau vėliau vienas migraciją palaikantis protestas perkeltas prie V. Kudirkos aikštės – kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks Nacionalinio susivienijimo protestas.
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Provokacijoms ir smurtui vietos nebus: šeštadienį Vilniuje stiprinamos pareigūnų pajėgos
Vidaus reikalų ministro teigimu, tokia situacija reikalauja papildomo pareigūnų pajėgų bei pasirengimo ir aiškaus veiksmų plano.
„Kiekvienas žmogus turi teisę taikiai išsakyti savo poziciją. Tačiau ši teisė negali tapti priedanga provokacijoms, smurtui ar bandymams panaudoti jėgą, siekiant aiškintis santykius. Pareigūnai yra pasirengę užtikrinti viešąją tvarką, o į bet kokius bandymus ją pažeisti bus reaguojama greitai ir principingai“, – sako ministras M. Katelynas.
Renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Į smurto atvejus ir kitus viešosios tvarkos pažeidimus bus reaguojama nedelsiant.
Viešajai tvarkai užtikrinti bus pasitelkta virš 200 Lietuvos policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.
Vidaus reikalų ministerija ragina visų renginių dalyvius laikytis teisės aktų, gerbti kitų žmonių teisę taikiai reikšti savo nuomonę.
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