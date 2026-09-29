19-oje Europos šalių – didžiulė teisėsaugos operacija: minima ir Lietuva

Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Joje dalyvauja apie 1 770 mokesčių, muitinės ir policijos pareigūnų. Veiksmai taip pat vykdomi Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Estijoje, Suomijoje, Italijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Nyderlanduose. Be to, viena liudytoja apklausiama Didžiojoje Britanijoje.
Nukentėjusiesiems kaip nauji įrenginiai internetu buvo parduodami iš naudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
Kaip veikė schema?
Tyrėjų duomenimis, iki šiol veikusi schema buvo tokia: Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose iš naudotų komponentų buvo surenkami mobilieji telefonai. Vėliau įrenginiai buvo išvalomi, supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Nyderlandus. Iš ten jie patekdavo į sandėlius Vokietijoje.
Internetinėse prekybos platformose telefonus galėjo įsigyti visos vartotojai visoje ES. Nuo 2018 m. tokiu būdu esą buvo parduota daugiau kaip 1 mln. „pirmaujančių gamintojų“ telefonų.
Be to, nusikaltėliai, naudodamiesi fiktyviomis įmonėmis, registruotomis ES šalyse ir Šveicarijoje, galėjo piktnaudžiauti mokesčių sistema. Dėl to virtinėje ES valstybių nesumokėto pridėtinės vertės mokesčio suma siekė 30 mln. eurų.
EUStA duomenimis, jau šeštadienį buvo sulaikyti septyni įtariamieji – keturi Vokietijoje, du Austrijoje ir vienas Ispanijoje. Tarp jų esą yra ir du įtariami organizacijos lyderiai.
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