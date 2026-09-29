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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

19-oje Europos šalių – didžiulė teisėsaugos operacija: minima ir Lietuva

2026-09-29 11:55 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 11:55
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Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimu internetu parduodant mobiliuosius telefonus teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros (EUStA) Liuksemburge duomenimis, vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 mln. eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 mln. telefonų.

Vokietijos policija (EPA.ELTA)

Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimu internetu parduodant mobiliuosius telefonus teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros (EUStA) Liuksemburge duomenimis, vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 mln. eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 mln. telefonų.

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Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Joje dalyvauja apie 1 770 mokesčių, muitinės ir policijos pareigūnų. Veiksmai taip pat vykdomi Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Estijoje, Suomijoje, Italijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Nyderlanduose. Be to, viena liudytoja apklausiama Didžiojoje Britanijoje.

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Nukentėjusiesiems kaip nauji įrenginiai internetu buvo parduodami iš naudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.

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Kaip veikė schema?

Tyrėjų duomenimis, iki šiol veikusi schema buvo tokia: Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose iš naudotų komponentų buvo surenkami mobilieji telefonai. Vėliau įrenginiai buvo išvalomi, supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Nyderlandus. Iš ten jie patekdavo į sandėlius Vokietijoje.

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Internetinėse prekybos platformose telefonus galėjo įsigyti visos vartotojai visoje ES. Nuo 2018 m. tokiu būdu esą buvo parduota daugiau kaip 1 mln. „pirmaujančių gamintojų“ telefonų. 

Be to, nusikaltėliai, naudodamiesi fiktyviomis įmonėmis, registruotomis ES šalyse ir Šveicarijoje, galėjo piktnaudžiauti mokesčių sistema. Dėl to virtinėje ES valstybių nesumokėto pridėtinės vertės mokesčio suma siekė 30 mln. eurų.

EUStA duomenimis, jau šeštadienį buvo sulaikyti septyni įtariamieji – keturi Vokietijoje, du Austrijoje ir vienas Ispanijoje. Tarp jų esą yra ir du įtariami organizacijos lyderiai.

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