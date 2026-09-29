Policija skubiai prašo pagalbos: ieško dingusio nepilnamečio

D. Firsovas yra apie 190 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudų plaukų. Vilkėjo rudos spalvos megztinį, juodos spalvos striukę su gobtuvu ir šviesiai pilkas kelnes. Avėjo juodus sportinius batus. Ypatingas požymis – ant abiejų plaštakų viršaus yra tatuiruotės: ant vienos – erelis, ant kitos – kardiograma.
Ragina kreiptis žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą
Vykdant paiešką patikrintos gydymo įstaigos, apklausti artimieji, kaimynai, patikrintos galimos buvimo vietos Varėnos mieste ir rajone. Pareigūnai atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos.
Asmenis, žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus AVPK Varėnos r. PK VS vyr. tyrėją Evaldą Didiką, tel. Nr. 8-700-65575, 0 695 81683, elektroniniu paštu: [email protected] arba bendruoju pagalbos numeriu 112.
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