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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija skubiai prašo pagalbos: ieško dingusio nepilnamečio

2026-09-29 11:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 11:21
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Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad Varėnos policijos pareigūnai ieško Dominyko Firsovo (gim. 2010 m.), kuris rugsėjo 24 d. ėjo iš namų iiki šiol negrįžo.

Policija prašo pagalbos: dingo nepilnametis (tv3.lt koliažas)

Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad Varėnos policijos pareigūnai ieško Dominyko Firsovo (gim. 2010 m.), kuris rugsėjo 24 d. ėjo iš namų iiki šiol negrįžo.

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D. Firsovas yra apie 190 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudų plaukų. Vilkėjo rudos spalvos megztinįjuodos spalvos striukę su gobtuvu ir šviesiai pilkas kelnes. Avėjo juodus sportinius batus. Ypatingas požymis  ant abiejų plaštakų viršaus yra tatuiruotės: ant vienos – erelis, ant kitos – kardiograma.

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Ragina kreiptis žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą

Vykdant paiešką patikrintos gydymo įstaigos, apklausti artimieji, kaimynai, patikrintos galimos buvimo vietos Varėnos mieste ir rajone. Pareigūnai atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos.

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Asmenis, žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus AVPK Varėnos r. PK VS vyr. tyrėją Evaldą Didiką, tel. Nr. 8-700-65575, 695 81683, elektroniniu paštu: [email protected] arba bendruoju pagalbos numeriu 112.

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