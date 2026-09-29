Sostinėje putų klijais apgadinta kasa – nuostoliai siekia kelis tūkstančius eurų

Rugsėjo 28 d. Vilniaus apskr. VPK gautas pranešimas, kad nuo rugsėjo 25 d. 19 val. iki rugsėjo 26 d. 12 val. Vilniuje, Dūmų g., putų klijais buvo apgadinta mokėjimo kasa.
Nuostolis – 5 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 187 str. 1 d.
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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija
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