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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl incidento prie Kauno mečetės – naujausia Prokuratūros žinia

2026-09-29 13:58 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 13:58
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Kauno teisėsaugos pareigūnai kol kas niekam nepareiškė įtarimų dėl incidento prie mečetės.

Prieš musulmonų mečetę Kaune baikerių surengta akcija (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Kauno teisėsaugos pareigūnai kol kas niekam nepareiškė įtarimų dėl incidento prie mečetės.

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„Ikiteisminis tyrimas yra pradėtas dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. Šioje tyrimo stadijoje pranešimai apie įtarimą kol kas niekam nėra įteikti“, – Eltai antradienį teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Kaune Agnė Pociūtė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prieš musulmonų mečetę Kaune baikerių surengta akcija

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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą

Rugsėjo viduryje Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prie Kauno mečetės įvykusio incidento.

Policija pranešė, kad tyrimas inicijuotas, peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą.

Kaip skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo: „Lietuva“, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą. 

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Kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti.

Po įvykusio susibūrimo policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.

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Po incidento vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją ir galimas rizikas.

Tuo metu Lietuvos totorių bendruomenių atstovai viešai yra kėlę klausimų dėl Kauno mečetės valdymo ir vadinamojo antrojo muftiato vaidmens. Antrojo muftiato vadovas Aleksandras Beganskas savo ruožtu yra atmetęs kaltinimus dėl bendruomenės radikalėjimo.

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