Sostinėje ties Vingio parku žaliai nusidažė Neris – savivaldybė paaiškino, kas vyksta

Kaip pranešė savivaldybė, tai – ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo.
„Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai – planinių pratybų scenarijaus dalis“, – antradienį informavo savivaldybė.
Prasidėjo pratybos „Vyčio skliautas“
ELTA primena, kad penktadienį Lietuvoje prasidėjo savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.
Vyriausybė šią savaitę pritarė siūlymui, kad valstybės lygio civilinėms pratyboms būtų naudojamos medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo.
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