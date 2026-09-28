Per pratybas žuvo 14 jūrų pėstininkų: Tokayevas atleido gynybos ministrą

Naujuoju gynybos ministru jis paskyrė Aidosą Myrzakhmetovą, sekmadienį pranešė naujienų agentūra DPA ir Astanos žiniasklaida.
Kazachstano prezidentas po 14 jūrų pėstininkų žūties atleido gynybos ministrą
Karių gyvybė ir sveikata turi būti visų lygių vadų prioritetas, sakė K.-J. Tokayevas.
Per karinio laivyno pratybas Kaspijos jūroje netikėtai pablogėjus orams, 17 karių buvo nunešti į atvirą jūrą netoli Mangystau pakrantės. Išgelbėti pavyko tik tris.
Kazachstanas yra didžiausia Vidurinės Azijos valstybė, turinti tik nedideles jūrų pajėgas, skirtas Kaspijos jūros pakrantei.
Remiantis „Global Firepower Index“ duomenimis, šalies kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 3 tūkst. vyrų, jis turi daugiau kaip dvi dešimtis patrulinių katerių ir minų paieškos laivų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.