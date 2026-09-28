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Per pratybas žuvo 14 jūrų pėstininkų: Tokayevas atleido gynybos ministrą

2026-09-28 12:05 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 12:05
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Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas atleido gynybos ministrą Daureną Kosanovą ir nurodė sulaikyti penkis karininkus po ketvirtadienį įvykusios nelaimės, kai per nesėkmingas karines pratybas žuvo 14 jūrų pėstininkų.

Kassymas-Jomartas Tokayevas SCANPIX

Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas atleido gynybos ministrą Daureną Kosanovą ir nurodė sulaikyti penkis karininkus po ketvirtadienį įvykusios nelaimės, kai per nesėkmingas karines pratybas žuvo 14 jūrų pėstininkų.

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Naujuoju gynybos ministru jis paskyrė Aidosą Myrzakhmetovą, sekmadienį pranešė naujienų agentūra DPA ir Astanos žiniasklaida.

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Kazachstano prezidentas po 14 jūrų pėstininkų žūties atleido gynybos ministrą

Karių gyvybė ir sveikata turi būti visų lygių vadų prioritetas, sakė K.-J. Tokayevas.

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Per karinio laivyno pratybas Kaspijos jūroje netikėtai pablogėjus orams, 17 karių buvo nunešti į atvirą jūrą netoli Mangystau pakrantės. Išgelbėti pavyko tik tris.

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Kazachstanas yra didžiausia Vidurinės Azijos valstybė, turinti tik nedideles jūrų pajėgas, skirtas Kaspijos jūros pakrantei.

Remiantis „Global Firepower Index“ duomenimis, šalies kariniame jūrų laivyne tarnauja apie 3 tūkst. vyrų, jis turi daugiau kaip dvi dešimtis patrulinių katerių ir minų paieškos laivų.

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