Sostinėje prasideda šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’25”

Šešioliktą kartą vykstanti mugė išsiskirs dėmesiu įvairiems menininkams bei jų kritikams iš viso pasaulio.
„Kasmet siekiame, kad mugė būtų ne tik vieta įsigyti meno kūrinių, bet ir taptų edukacijos, švietimo platforma, kurioje mezgasi tarptautiniai dialogai. Šiais metais Vilniuje sutiksime pasaulinio lygio kolekcininkus, kuratorius ir meno ekspertus, kurie padės atskleisti tarptautinės meno rinkos tendencijas, aptars besikeičiančias kolekcionavimo strategijas bei Baltijos šalių meno vietą jose“, – teigė meno mugės vadovė Diana Stomienė.
Šiais metais tarptautinę pokalbių programą kuruos ispanų meno kritikas ir parodų kuratorius Paco Barraganas ir meno kuratorė, filosofijos mokslų daktarė Simona Skaisgirė.
Anot organizatorių, savo pranešime ispanų meno kritikas pristatys beveik trijų tūkstantmečių kolekcionavimo istorijos viziją ir nuosekliai, remdamasis šešiais išskirtiniais kolekcininkų tipais, atskleis kolekcionavimo raidą nuo antikos iki šiuolaikinės epochos.
Šių metų „ArtVilnius“ programa kvies ne tik įsigyti meno kūrinių, bet ir įsigilinti į kolekcionavimo fenomeną, diskutuoti su ekspertais bei atrasti meno rinkos užkulisius.
Meno mugės metu numatomos ir Latvijos bei Estijos kolekcininkų parodos.
„Labai svarbu, kad į Vilnių atvyksta ne tik garsūs tarptautiniai vardai, bet ir regiono kolekcininkai, kurių kolekcijos bei iniciatyvos daro didžiulę įtaką Baltijos meno laukui. Šių susitikimų metu lankytojai galės pamatyti, kaip formuojasi kolekcionavimo kultūra mūsų regione ir kaip ji įsirašo į pasaulinį meno diskursą“, – teigė „ArtVilnius“ meno vadovė ir viena iš kuratorių Sonata Baliuckaitė-Arlauskienė.
Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“ vyksta nuo 2009 metų, tuomet ji surengta kaip projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ programos dalis. Kasmet mugę aplanko per 23 tūkst. lankytojų. Tai vienintelė šiuolaikinio meno mugė Lietuvoje ir didžiausia meno mugė Rytų Europos regione.
Šiuolaikinio meno mugę „ArtVilnius’25“ organizuoja Lietuvos meno galerininkų asociacija.
