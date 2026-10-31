Šokiruojanti istorija Vilniuje – motinos žodžiai sukrėtė: net miegojo su drabužiais

Nuteista moteris, kuri savo motinos gyvenimą pavertė košmaru. Smurtas prieš moterį buvo tik viena medalio pusė.
Už kitos slypėjo nuolatinė baimė, kad išgėrusi dukra kažką padarys. Moteris net miegodavo su drabužiais, kad turėtų daugiau šansų pasprukti iš namų.
Teista dėl smurto
Vilniaus gyventoja Virginija Ž. (duomenys pakeisti – aut. past.) teisme atsidūrė dėl dviejų smurtinių epizodų prieš savo mamą.
2020 m. sausio 10 d., apie 21.30 val., namuose, konflikto metu, ji kartą sudavė rankos delnu motinai į dešinį skruostą ir sykį trenkė į galvą. Tokiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą.
Dar vienas smurto atvejis užregistruotas tų pačių metų sausio 23 d., apie 20.40 val., taip pat namuose.
Būdama apsvaigusi nuo alkoholio (nustatytas 1,33 promilės neblaivumo laipsnis), konflikto metu, dukra sudavė motinai kelis smūgius į veidą.
Tikėtina, kad dar daug smurto atvejų nebuvo užregistruota, nes niekas neiškvietė policijos. Teismas smurtautoją pripažino kalta ir paskyrė 6 mėnesių įkalinimo bausmę.
Tiesa, dėl to, kad ji kaltę pripažino, bausmė sutrumpinta trečdaliu, tad už grotų motiną skriaudusiai dukrai teks praleisti 4 mėnesius. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.
Kaltas alkoholis
Teisme smurtautoja visiškai prisipažino įvykdžiusi jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir dėl to gailėjosi.
Ji pasakojo, kad būdama neblaivi ji konfliktavo su savo motina. Smulkiai visų įvykių detalių šiuo metu nepamena, kadangi įvykiai buvo pakankamai seniai ir ji buvo neblaivi, viską darė alkoholis.
Tačiau Virginija Ž. pripažino, kad viskas galėjo būti taip kaip surašyta kaltinamajame akte. Konfliktus matė ir jos sugyventinis.
Miegodavo su drabužiais
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji pasakojo, kad namuose paskutiniu metu gyveno su dukra ir jos draugu.
Ji užsiminė, kad jos dukra su draugu geria kiekvieną dieną. Po to abu tampa agresyvūs. Tačiau dukros draugas jos nemuša, o dukra prieš ją smurtauja labai dažnai, dėl ko ji labai bijo.
Moteris teigė, kad net miega su drabužiais, kadangi ji nežino, kada įvyks dukros agresijos priepuolis ir ji pradės smurtauti, o jai reiks bėgti iš namų.
Nukentėjusioji pasakojo, kad tą sausio 10-ąją, ji savo dukrai pasakė, jog kitą dieną atveš malkų ir reikia, kad šios sugyventinis pastatytų automobilį kitoje vietoje, nes nebus kur jų išversti.
Dėl to dukra labai supyko ir pradėjo sakyti, kad kai atveš malkas, tai ji jas sumėtys kaimynui, kad tik jos draugas turėtų, kur pastatyti savo automobilį. Po to agresyvi dukra pradėjo smurtauti.
Moteris teigė, kad labai bijo savo dukros, kadangi ji kiekvieną dieną vartoja alkoholį ir būna agresyvi bei ją muša. Pas medikus nesikreipė, kadangi nuo jos kambaryje esančio stalo dingo dokumentai su kuriais turėjo kreiptis į juos, o dukros bijojo klausti, kadangi ji nuolat gyvena baimėje.
Kitas konfliktas įvyko po to, kai moteris su dukra važiavo į miestą apsipirkti. Dukra iki to momento, dar būnant namuose išgėrė alaus 3-4 po 1 litrą talpos.
Jos vyko su viešojo transporto autobusu. Tik atsisėdus į autobusą jos dukra pradėjo elgtis agresyviai. Pradėjo priekabiauti prie autobuso vairuotojo.
Po apsipirkimo moteris grįžo namo, o dukra susitiko su draugu, su kuriuo taip pat parvažiavo ten pat. Dukra nerado lūpdažio ir apkaltino dėl to motiną. Bei kelis kartus jai trenkė. Moteris spėjo išbėgti iš namų ir iškviesti policiją.
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