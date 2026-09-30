Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Redakcija rekomenduoja

Socialinėse medijose nukenčia daugybė lietuvių: konkretūs būdai, kaip neapsigauti ir patikrinti matomą turinį

2026-09-30 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Suklastoti ar dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdeliai, melaginga, netiksli informacija, priešiškų valstybių operacijos, stebuklus žadančių papildų reklamos, tūkstančiai netikrų patiktukų – tai tik dalis to, su kuo socialinėse medijose kasdien susiduria lietuviai.

Socialiniai tinklai (nuotr. Organizatorių)

Suklastoti ar dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdeliai, melaginga, netiksli informacija, priešiškų valstybių operacijos, stebuklus žadančių papildų reklamos, tūkstančiai netikrų patiktukų – tai tik dalis to, su kuo socialinėse medijose kasdien susiduria lietuviai.

REKLAMA
0

Tačiau kaip atpažinti, kad jumis manipuliuojama ir kaip patikrinti socialinių medijų įrašus?

Pirmame šio straipsnio puslapyje aptariami pagrindiniai pavojai, su kuriais socialinėse medijose susiduria lietuviai, o antrame puslapyje rasite konkrečius patarimus, kaip šiuos pavojus atpažinti ir kaip patiems savarankiškai įvertinti turinį, matomą socialinėse medijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su kokiais pagrindiniais pavojais socialinėse medijose susiduria lietuviai?

Dezinformacijos analizės centro Debunk.org vadovas Viktoras Daukšas apžvelgdamas padėtį socialinėse medijose, sako, kad pavojų ten šiuo metu tikrai netrūksta. Pastebimi tiek priešiškų valstybių bandymai manipuliuoti, destabilizuoti padėtį, tiek sukčių bandymai pasipelnyti.

REKLAMA
REKLAMA

Anot V. Daukšo, Lietuvoje tokiose platformose kaip „Facebook“, „TikTok“ ar „Youtube“ veikia dezinformacijos tinklai, sistemingai skleidžiantys Kremliaus naratyvus. Kuriamos įvairios klastotės, pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas siekiant manipuliuoti gyventojais.

REKLAMA

„Esam fiksavę atvejį, kai yra net su dirbtiniu intelektu sukuriami neegzistuojantys ir neįvykę telefoniniai pokalbiai, kurių tikslas yra kompromituoti politikus ar rinkimų dalyvius“, – prisimena jis.

Taip pat pastebimas ir botų fermų veikimas. Trumpai tariant, botai yra kompiuterio programos, kurios automatiškai gali atlikti tam tikrus veiksmus ir imituoti žmogaus elgesį.

REKLAMA
REKLAMA

Anot V. Daukšo, pastaraisiais metais matyti, kad Lietuvoje botų fermos pasitelkiamos amplifikuoti turinį – padidinti jo pasiekiamumą socialinėse medijose. Naudojamos netikros paskyros norint sukurti įspūdį, kad turinys labai populiarus, taip dirbtinai sukuriamas populiarumo įspūdis.

„Esame ir tyrimą atlikę vienais rinkimais – Petro Gražulio paskyra buvo amplifikuojama botų. Netgi užfiksavom tokį atvejį, kai atsiranda tūkstančiai patiktukų ir šimtai komentarų prie įkelto politiko video, o peržiūrų yra arti nulio, nors patiktukų keli tūkstančiai. <...>

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Facebooko“ algoritmai fiksuodavo peržiūrą jeigu paskyra praleisdavo prie jos daugiau negu tris sekundes. O šiuo atveju mes fiksavom tūkstančius paskyrų, kurios sugebėdavo ir palikeinti (uždėti patiktuką – aut. past.), ir pakomentuoti, ir tai padaryti greičiau negu per tris sekundes. Tada fiksavom, kad tai yra tikrai botų fermos ir tai buvo botų fermų naudojimas rinkimų metu, kas yra, na, reikšmingas pažeidimas“, – komentuoja V. Daukšas.

REKLAMA

Anot jo, dėl tokių atvejų yra bandoma kalbėtis su socialinių medijų platformų administratoriais, tačiau botų problemos spręsti jie imasi nenoriai.

„Platformos ypatingai nenori šalinti visų šitų botų, nes jie yra tiesiog naudingi verslui. Jie pakelia tuos bendrinius rodiklius, kiek yra aktyvių paskyrų platformoje, kiek yra aktyvių vartotojų, nors realiai jie yra netikri. <...>

REKLAMA

Įsivaizduokite daug Lietuvos verslų ir piliečių perka reklamas „Facebooke“ ir dalis to srauto, už kurį yra sumokama iš tikrųjų yra net netikri žmonės, o tiesiog botai. Tačiau pinigai už juos sumokami. Čia lyg nueitum į parduotuvę, pirktum pieną, gautum pusę pieno ir pusę vandens“, – aiškina jis.

Kaip socialinėse medijose bando pasipelnyti sukčiai?

Dar viena didžiulė grėsmė, su kuria socialinėse medijose susiduria lietuviai, yra sukčiai. V. Daukšo teigimu, sukčių vis daugėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pavyzdžiui, vien pernai metais mes teikėme „Metai“ pačių užfiksuotus sukčiavimo atvejus įvairiomis formomis – 26 000 „Facebooko“ puslapių ir virš penkių milijonų reklamų, kurios nukreiptos tiek į Lietuvą, Baltijos šalis, ar net ir plačiau į Europą. Turime įspūdingus skaičius, kurie rodo, kad sukčiavimo mastai eksponentiškai auga. O šiais metais jau dabar matom, kad lyginant su pernai metais skaičiai bus dar mažiausiai penkis kartus didesni“, – dalijasi V. Daukšas.

REKLAMA

Ekspertas pastebi, kad ir čia trūksta socialinių medijų platformų administratorių atsakomybės.

„Platformos neapsaugo vartotojų, nes vėlgi tai yra naudinga verslui. Platformos nesirūpina iš ko, ima pinigus reklamai, mūsų piliečiai tokiu būdu nukenčia ir čia yra labai rimta problema“, – tikina V. Daukšas.

REKLAMA

Kokius metodus pasitelkia sukčiai? Vienas iš jų – apsimeta lošimų bendrovėmis, prisistato kazino bendrovėmis, išnaudoja ir žaidimus.

„Labai dažnai prie šitos schemos randame tokį sukurtą tokių rusiškų veikėjų žaidimą „Chicken Road“. Tas žaidimas yra nelicenzijuotas ir iš esmės nelegalus visoje Europos Sąjungoje, bet dažnai yra išnaudojamos visose sukčiavimo schemose ir su tomis vištomis yra milijonai reklamų „Facebooke“. „Meta“ iš to uždirba milžiniškus pinigus, pelnosi ir nepakankamai apsaugo arba sakyčiau gal net neapsaugo Europos Sąjungos piliečių, tiesiog pažeidžia tą skaitmeninių paslaugų aktą“, – sako V. Daukšas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sukčiai taip pat išnaudoja investavimo temą, socialinėse medijose galima susidurti su pasiūlymais investuoti. Sukčiai kuria netikras investavimo platformas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo patikimos. Neretai tos „platformos“ atrodo labai panašios į tikras, gali būti pasirenkamas panašus dizainas ar vardas. Išnaudojami ir Lietuvoje žinomų investuotojų vardai, prekių ženklai.

REKLAMA

Dar viena tema, kurios griebiasi apgavikai, yra sveikata. Sukčiai naudojasi žmonių noru išsaugoti sveikatą ar pagyti nuo tam tikrų ligų ir siūlo įsigyti vaistus, papildus, produktus, kurie neva išgydys visus nusiskundimus.

Anot V. Daukšo, reklamuodami savo „produktus“ sukčiai kuria vaizdo klastotes, kur vaizduojami žinomi Lietuvos veikėjai, Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Gali būti paimamas žinomo politiko, mediko ar kito žinomo lietuvio atvaizdas, sukuriamas netikras vaizdo įrašas, kuriame tas žmogus neva pasakoja apie „stebuklingo preparato“ poveikį.

Taip pat gali būti suklastojamas žiniasklaidos priemonės pranešimas apie tam tikrą naujieną. Technologijoms tobulėjant, tokie įrašai jau yra labai realistiški, dalis gyventojų tiesiog nebeatskiria, kad įrašas suklastotas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų