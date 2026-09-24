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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija – įvykdytas sabotažas: buvo padegta „Starlink“ stotis

2026-09-24 10:19 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
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2026-09-24 10:19
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Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio „Starlink“ stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu.

Po mįslingo gaisro Lenkijoje – perspėjimas: nuo to gali priklausyti, ar apskritai turime interneto ryšį SCANPIX
GALERIJA (23)

Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio „Starlink“ stotyje naktį kilo gaisras, kurį skaitmenizacijos ministras ketvirtadienį pavadino sabotažo aktu.

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„Šiuo sabotažo aktu buvo sąmoningai siekiama išjungti stotį (...) sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę“, – Lenkijos visuomeniniam transliuotojui „TVP Info“ sakė Krzysztofas Gawkowskis, pridūręs, kad gaisras kilo vėlų trečiadienio vakarą, o stotis tebeveikia.

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Lenkijos vicepremjeras ir skaitmenizacijos ministras Krzysztofas Gawkowskis ketvirtadienio rytą visuomeniniam transliuotojui „TVP Info“ sakė, kad esama „daug požymių“, jog gaisras „Starlink“ stotyje „yra dar vienas hibridinio karo elementas“.

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„Stotį eksploatuoja valstybinė telekomunikacijų operatorė „Exatel“, kuri yra vienas pagrindinių interneto saugumą užtikrinančių elementų: ji suteikia prieigą prie interneto ir padeda užtikrinti interneto duomenų srautą per Lenkiją, be kita ko, Ukrainai“, – pasakojo ministras.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Centrinėje Lenkijoje esančioje Vola Krobovskos gyvenvietėje įrengtas objektas veikia kaip antžeminė stotis, jungianti virš Vidurio Europos skriejančius „Starlink“ žemosios Žemės orbitos (LEO) palydovus su didelės spartos antžeminiais šviesolaidinio interneto tinklais. „Starlink“ sistema priklauso JAV technologijų bendrovei „SpaceX“.

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K. Gawkowskis perspėjo, kad, išjungus tokias stotis Lenkijoje, sutriktų interneto ryšys, o dėl to, be kita ko, galėtų sutrikti bankomatų veikla.

„Kartais nesuvokiame, kad nuo tokio telekomunikacijų retransliatoriaus priklauso, ar tam tikroje Lenkijos ar Europos dalyje, įskaitant Ukrainą, apskritai turime interneto ryšį“, – pridūrė jis.

Incidentą tiria policija ir Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW).

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