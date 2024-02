Smūgis keliaujantiems – nutraukti skrydžiai, negrąžinami pinigai: perspėja visus, kaip elgtis

„Facebook“ bendruomenės „Mokėk keliauti“ įkūrėjas Robertas Pogorelis pabrėžė, kad tarpininkai, pardavinėjantys sujungtus skirtingų oro linijų skrydžių bilietus, dažnai neprisiima atsakomybės už keliautojams sukeltus nesklandumus.

„Keleiviams laiku nepranešama apie pakeistus tvarkaraščius, ilgai negrąžinami sumokėti pinigai už atšauktus skrydžius, o pavėlavusiems persėsti nesuteikiama efektyvi pagalba“, – pastebėjo R. Pogorelis.

R. Pogorelis iškėlė dar vieną bilietų pardavimo tarpininkų problemą. Pasak jo, už pagalbą keleiviui taikomi papildomi mokesčiai, kuri pagal ES teisę turėtų būti nemokama. Pagalbos paprastai prireikia, jei skrydžiai atšaukiami ar keleiviai dėl oro linijų kaltės nespėja į skrydį.

„Atšaukus ar reikšmingai pakeitus skrydį keleiviui grąžinami ne visi sumokėti pinigai arba nepagrįstai prašoma primokėti už bilieto keitimą“, – kaip bilietų pirkimo tarpininkai elgiasi su keliautojais, paaiškino kelionių knygų autorius.

Būtent dėl tokio kelionių bilietų tarpininkų elgesio praėjusių metų lapkričio mėnesį Europos Komisija pasiūlė nauju reglamentu įpareigoti skrydį atšaukusią bendrovę per savaitę grąžinti sumokėtus pinigus tarpininkui, o šis dar per savaitę privalėtų juos be papildomo mokesčio išmokėti keleiviui. Pasak socialinių tinklų „Mokėk keliauti“ bendruomenės įkūrėjo, šis teisės akto projektas šiuo metu svarstomas.

Ne tik pinigų neatgavo, bet ir sumokėjo 100 eurų papildomai

Vilnietis Ugnius ir Diana dar vasarą pirko bilietą į Ispanijos miestą Santiago de Compostela. Skrydis buvo su vienos valandos persėdimu Paryžiuje. Tik nusileidęs į Paryžių jie pamatė pranešimą, jog į skrydį jau nespėjo.

Tuomet Diana ir Ugnius susisiekė su klientų aptarnavimo komanda ir jiems buvo pasiūlyta grąžinti pinigus už atšauktą skrydį, bet ir už jų pirktus bilietus grįžimui iš Ispanijos į Lietuvą. Jie šio pasiūlymo atsisakė, nes kainos jau buvo išaugusios. Todėl pirkti naujus bilietus grįžimui atgal būtų dar didesnis nuostolis.

„Sumokėjom 100 eurų papildomai, tada traukiniais ir autobusais iš Paryžiaus 19 valandų važiavom į Ispaniją, kur mum ir reikėjo. Aišku, Ispanijoje buvom parą vėliau, nei planavom", – pasakojo Ugnius.

Dar viena apgaulė

Kaip tv3.lt portalui pasakojo lietuvių pora Evelina ir Tomas, jie „Kiwi“ bilietų pardavimo paslaugomis pasinaudojo dar 2020 m., pirkdami skrydžio bilietus iš Lietuvos į Portugalijos miestą Lisaboną už 305 JAV dolerių.

Vienas iš jų jungiamųjų skrydžių buvo atšauktas. Todėl pora susisiekę su „Kiwi“ klientų aptarnavimu, paprašė grąžinti pinigus. Tačiau jiems buvo pasiūlyti du variantai: grąžinti 50 JAV dolerių vietoj visos sumos arba pirkti kito skrydžio bilietus už papildomus 350 JAV dolerių. Pasak Tomo ir Evelinos, už didesnį bagažą, už kurį teko mokėti papildomai, jie pinigų taip pat neatgavo.

„Jie, atseit, pasiūlė mums kitus variantus, bet mes turėjom daug papildomai sumokėt, kad galėtumėm pasinaudot jų pasiūlymais“, – pasakojo Evelina.

Laimei, pašnekovai galiausiai išsireikalavo pinigų, tačiau ne iš bilietų pardavimo tarpininko, o iš savo banko, per kurį pirko bilietus.

„Aš paskambinau savo kredito kortelės bankui ir pasakiau, kad išviliojo iš manęs pinigus ir prašo daugiau, jeigu norim nuskrist, kur mums reikia. Mano bankas man grąžino pinigus už skrydį ir su „Kiwi“ per mėnesį išsprendė tą bylą“, – kalbėjo Tomas.

Kaip apsisaugoti keliaujantiems?

R. Pogorelis patarė keliaujantiems per „Kiwi“ svetainę bilietų apskritai nepirkti, o naudotis jos paslaugomis tik ieškant skrydžių.

„Žinoma, nusipirkę du atskirus bilietus persėdimo garantijos neturėsite, todėl patarčiau atskirai įsigyti kelionių jungčių draudimą. Tam tikrų kredito kortelių turėtojams jis įskaičiuotas“, – pridūrė pašnekovas.