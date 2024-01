„Prieš karantiną keliaudavau gan nemažai, bet daugiau po Europą. Sakyčiau, kad čia tokia mano tolimiausia kelionė. Su drauge rinkomės tas vietas, kad galėtume tikrai pajusti tikrąją Tailando dvasią. Ir mums tai pavyko.

Tailande lankiausi pirmą kartą. Žinojau tiek, kad ten reikia vykti bent trims savaitėms, nes trumpesnės atostogos ten – nieko gero. Reikia atlaikyti tokį ilgą skrydį, kelionę. Ten viskas labai faina, galėjau atsipalaiduoti“, – apie nuotykį naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji.

Laisvės pojūtis

Atvykusi į Tailandą Monika iškart persikėlė į Koh Tao salą. Moteris tikina, kad ten buvo galima rasti visko įvairių tipų žmonėms.

„Grįžau pilna įspūdžių. Ten kaip Balis – galima rasti ir ramybės, ir šurmulio. Man labai patiko paplūdimiai, žydros pakrantės, augalija, baltas smėlis, palmės, labai skanus maistas. Patiko ir jų kultūra – jie visi laimingi, nuolat šypsosi, jaučiasi laisvė. Atrodo, kad tik ten nuvykus gali pajausti, kas yra laisvas žmogus“, – šypteli ji.

„Vėliau kėlėmės į Koh Lipe salą, kurią daugelis net laiko Malaizijos dalimi. Toli teko vykti, per naktį. Tai – Tailando Maldyvai. Sala labai mažytė, šiek tiek priminė europietišką stilių. Jaučiau mažiau Tailando, nei pirmoje saloje. Tikrai įspūdinga sala, jautėsi šiluma, vakarai tokie jaukūs.

Galima visą naktį sėdėti prie jūros ir atsipalaiduoti. Buvome Patonge, kur matėme geriausius kabaretus, vakarėlius, stebėjome pasirodymus, kuriuose negalėjome atskirti, ar scenoje moteris, ar vyras.

Labai patiko. Vakarėliai tęsdavosi iki ryto, jautėsi laisvė. Niekam nerūpėjo, kaip kas apsirengęs, kas be maikutės, tik su šortais ir šlepetėm. Visiška laisvė“, – įspūdžiais dalijasi Monika.

Nors moteris tikino saulėtoje šalyje atostogavusi tris savaites, kelionė neprailgo. Visgi norėjo, kad atostogos nesibaigtų.

„Vėliau buvome ir Krabi regione, Railay salą – labai patiko ten atmosfera, labai graži gamta. Nemažai dienų leidome ir Bankoke. Bet visgi ten būčiau mielai praleidusi dar bent savaitėlę“, – šypteli ji.

Azijietiška atmosfera ir pavojai

Bankoke atlikėja susidūrė ir su kitais turistais – ten tikino išgirdusi net ir lietuviškai šnekančių žmonių.

„Lankėmės aukščiausiame Bankoko dangoraižyje, ten išgirdome ir lietuviškų balsų. Salose lietuvių tik nesutikome. Nors šiaip lietuviai labai dažnai važiuoja į Tailandą, su jais susitikti galima tik tam tikrose vietose, šalis juk labai didelė“, – neslepia Monika.

Moteris pasakojo, kad Europoje augusiam žmogui priprasti prie azijietiško gyvenimo būdo ir tvarkos nėra itin lengva.

„Šalis tikrai labai egzotiška. Pastebėjau, kad salose nėra jokios tvarkos. Pamenu, kad pirmą dieną atsikėlusi, naktį nemiegojusi pamačiau, koks gyvenimas ten verda, pasakiau, kaip kas nors čia gali gyventi.

Erzino tas nuolatinis motorolerių burzgesys, netvarka. Bet pailsėjusi supratau, kodėl čia žmonės važiuoja ilsėtis ir net gyventi“, – sako ji.

Grupės „Panteros“ narė atskleidė ir ne itin gražią Tailando pusę – dėl praktiškai neegzistuojančių kelių eismo taisyklių ten neretos avarijos ir nutikimai keliuose.

„Buvo sunkoka priprasti prie eismo, miesto judesio. Nuomojomės motorolerį, pati jį vairavau. Bet taip pasivažinėję jį ir grąžinome, nes tikrai nesaugu, moteriai gan sunkoka jį nulaikyti. Su jais kelyje būna ir nemažai nelaimių, sutikome ir vieną mediką, kuris sakė, kad neseniai motoroleriu važiavusią merginą guldė į reanimaciją.

Patys savo akimis matėme, kaip vienas vaikinas vos nesitėškė į parduotuvės vitriną. Tikrai pavojinga transporto priemonė, bet labai reikalinga. Atrodo, kad ten toks bardakas, eismo nėra, perėjų nėra. Bet taip tik tam tikrose vietose“, – dalijasi pašnekovė.

Masažai ir maistas

Tailandas – ne tik žydrų pakrančių, bet ir puikių masažų šalis. Išbandžiusi vietines procedūras Monika neslėpė, kad šios jai paliko labai didelį įspūdį.

„Tailandas yra pagarsėjęs masažais, į juos ėjome ir mes. Labiau nei viso kūno masažas man patiko kojų. Už valandą mokėjome 300 batų, t.y. 7 eurai. Ir jie labai fainai yra įsikūrę, masažus daro ant jūros kranto. Gali gulėti atsipalaidavus su gražiu vaizdu.

Aišku, yra ir masažų vietų, kur pageidaujami tik vyrai. Bet masažuotojos labai nenoriai fotografuojasi, šaukia, rėkia, jei tik bandai pafilmuoti“, – apie vietines normas pasakojo ji.

Moteris neslėpė, kad šalyje viskas paprasta ir kartais ranka numojama ir į higienos normas: „Pardavinėja, pjausto vaisius jie dažniausiai be pirštinių. Mums, europiečiams, tai turbūt nelabai priimtina, bet jie higienos normų ne itin paiso. Maistą dažnai jie vežasi prisikabinę ant motorolerių, pasidėję vien tik ant ledukų. Sustoja prie turistų.

Bet mes niekad neapsinuodijome gatvės maistu. Aišku, rinkomės atidžiai, žiūrėjome, kurį maistą valgo ir vietiniai. Bet visgi maistas man ten labai patiko, labai skanus.“

„Labiausiai nustebino Tailando skoniai – jie labai mėgsta daržoves, jūrų gėrybes. Labiausiai nustebino jų desertas – mangai su ryžiais. Ryžiai virti kokose“, – dalijosi pašnekovė.

Į kelią – tik su kuprine

Visgi smagią kelionę buvo aptemdę ir ne itin malonios situacijos – iš anksto susiplanavusi viešbutį, moteris buvo apgauta.

„Viena iš ne itin malonių situacijų buvo tada, kai užsisakėme viešbutį, kuris net neegzistuoja. Tad rekomenduoju visiems labai tikrinti, „išsigūglinti“ informaciją. Pamenu, kad mus labai patraukė žema kaina ir viešbučio nuotraukos. Vedami adreso nuvažiavome į kažkokias džiungles, teko greituoju būdu ieškoti kito varianto“, – apie patirtį pasakojo pašnekovė.

Į kelionę moteris leidosi vien tik su kuprine – kaip tikina ji, dėl karšto klimato ten daug drabužių vežtis nereikia.

„Į kelionę leidomės tik su kuprine, nes tai nėra šalis, į kurią reikia vežtis aukštakulnius. Ten tikrai yra karšta, nuolat 35-37 laipsniai. Mes su drauge neėmėm jokių puošnių drabužių, papuošalų. Atvykau ten tik su kedais, kuriuos atskridusi ir išmečiau, grįžau su šlepetėm ir kojinėmis.

Kasdien vaikščiojau su maudymuku, trumpu sijonu. Daugiau drabužių vežtis reiškia tik labiau apsikrauti“, – neslėpė ji.

Anot moters, kuprinėje vietos pilnai užteko – nereikėjo temptis didelių lagaminų ir daugybės nereikalingų drabužių.

„Kuprines rinkomės ir dėl to, kad nemažai keliavome. Taip patogiau keliauti – per karščius nereikia tampytis lagamino, daugybės daiktų. lagaminus tikrai būtume pavargusios temptis į kalniukus ar per smėlį. Pats geriausias sprendimas buvo į Tailandą vykti tik su kuprinėm“, – šyptelėjo ji.

Aplankiusi vieną lankomiausių Pietryčių Azijos šalių, atlikėja neslėpė norinti ir plačiau patyrinėti žemyną. „Labai norėčiau nuvykti ir į Šri Lanką, ir Balį, kuriame dar nebuvau. Kalbant apie Balį, labai išsiskiria žmonių nuomonės – vieniems patinka, kitiems – ne.

Bet supratau, kad Tailandas yra šalis, į kurią norisi važiuoti darkart.“