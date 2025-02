Smūgis keliaujantiems – lietuvis pasakoja, kaip dingo visi jo daiktai: perspėja visus, kaip elgtis

„Sveiki, gal kas nors susidūrėte su panašia situacija? Parskridau į Lietuvą su „Ryanair“, tačiau oro linijos prarado mano bagažą. Rytoj išvykstu į užsienį slidinėti, o visi reikalingi daiktai liko lagamine.

Kelionė buvo suplanuota iš anksto, todėl esu priverstas įsigyti naujus drabužius ir kitą būtiną inventorių. Ar yra galimybė gauti kompensaciją už šias išlaidas? Kokie veiksmai turėtų būti atlikti šiuo atveju?“, – teisininkų grupėje feisbuke klausia keleivis.

Šiuo atveju, nėra aišku, kiek laiko buvo dingęs bagažas, mat nuo to priklauso, ar jis laikomas vėluojančiu, ar pamestu. Visgi keleiviai turėtų žinoti, kur reikia kreiptis ir kokią kompensaciją galima gauti trimis atvejais: kai bagažas vėluoja, kai jis atkeliauja sugadintas arba kai apskritai pradingsta.

Galima gauti kompensaciją

Jei po skrydžio bagažas nepasiekia keleivio, bet šis laikotarpis nėra ilgesnis nei 21 diena, bagažas laikomas vėluojančiu. Jei atvyko pažeistas lagaminas, bagažas laikomas sugadintu. O jei neatvežamas per 21 dieną nuo tos dienos, kai turėjo būti atvežtas arba pats vežėjas pranešė, kad lagaminus pametė, bagažas laikomas prarastu (dingusiu).

Už prarastą ar sugadintą bagažą suteikiama kompensaciją, kuri siekia daugiausiai 1320 eurų. Ši kompensacija turi atitikti lagamine buvusių daiktų vertę. Jeigu ji mažesnė nei 1320 eurų, keleiviui grąžinama tik ta suma, kuri nustatyta. Jeigu žala yra didesnė nei 1320 eurų, keleivis gaus tik į šią sumą.

„Čia svarbu paminėti, kad labai dažnai oro vežėjai savo taisyklėse nurodo, ko negalima vežtis registruotame bagaže – dūžtančių daiktų, greitai gendančių daiktų ar kitų vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, gydytojo paskirtų vaistų, vertingų dokumentų, juvelyrinių dirbinių, elektroninių prietaisų, tad jei keleiviai vis tiek juos gabena, o lagaminas dingsta, tokie daiktai kompensuoti nebus“, – paaiškina Europos vartotojų centro vyriausioji specialistė Jaunė Dalinkevičiūtė.

Kiti nepatogumai, atsiradę oro linijoms sugadinus arba praradus bagažą (pavyzdžiui, jei reikėjo pirkti daiktus), nekompensuojami.

Vėluojant bagažui, keleiviai turi teisę į būtinąsias išlaidas, pavyzdžiui, higienos reikmenis ir pan.

„Jei būnant svečioje šalyje dėl bagažo vėlavimo keleiviui teko įsigyti būtiniausių daiktų (kaip kad higienos priemonės ar būtini drabužiai), reikia išsaugoti jų pirkimo dokumentus bei prašyti jų kompensavimo“, – primena J. Dalinkevičiūtė.

Vis dėlto oro linijos gali ir neatsakyti už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jeigu įrodo, kad jų darbuotojai ir atstovai ėmėsi visų priemonių žalai išvengti, arba jiems buvo neįmanoma to padaryti.

Ką daryti, jei bagažas dingo?

Jei po skrydžio bagažas nepasiekia keleivio, šis turi kreiptis į oro uosto, į kurį atvyko, bagažo skyrių, taip pat pateikti rašytinę pretenziją oro linijoms.

„Ką labai svarbu priminti keliautojams – jei kyla problemų su bagažu, neišeiti iš oro uosto, kol negausite specialios formos dokumento (Property Irregularity Report (PIR)), kuris įrodo kad bagažas vėluoja, dingo ar yra sugadintas“, – pataria Europos vartotojų centro specialistė.

„Atsiimdami registruotą bagažą, keleiviai turėtų atidžiai jį apžiūrėti dėl pažeidimų“, – priduria ji.

Pastebėjus, kad bagažas sugadintas, reikėtų padaryti nuotraukas, vaizdo įrašus. Taip pat pravartu pasidaryti nuotraukas ir prieš atiduodant bagažą išvykimo oro uoste – ginčo atveju bus lengviau įrodyti, kas nutiko bagažui.

Visais atvejais reikia išsaugoti PIR kopiją, įlaipinimo korteles, bagažo etiketes ir kitus dokumentus.

Siekiant gauti kompensaciją už dingusį bagažą, reikės įvertinti žalą, todėl pravartu turėti ir dokumentus, įrodančius lagamine buvusių daiktų vertę.

„Avialinijos prašo sudaryti dingusio bagažo turinio sąrašą, įvertinti pinigine išraiška, pagrindimui reiktų rasti ir čekius / banko išrašus. Reikia nepamiršti ir pačio lagamino ir jo kainos“, – primena J. Dalinkevičiūtė.

Svarbūs terminai

Oro uoste užpildžius reikiamus dokumentus ir surinkus visus įrodymus, reikia parašyti pretenziją oro linijoms. J. Dalinkevičiūtė akcentuoja nepraleisti terminų.

Jeigu bagažas vėluoja, rašytinę pretenziją oro vežėjui reikia pateikti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo bagažo gavimo dienos. Kai jis jau pripažįstamas dingusiu – per 21 dieną nuo paskutinės paieškos dienos, kitaip tariant, per 42 dienas nuo kelionės dienos.

Jei bagažas sugadintas, pretenziją reikia pateikti ne vėliau nei 7 dienas nuo sugadinto bagažo gavimo dienos.

Pretenzijos dėl sugadinto arba vėluojančio bagažo bus išnagrinėtos per 15 darbo dienų, pretenzijos dėl prarasto bagažo – per 28 darbo dienas arba užbaigus visą paieškos procesą.

„Atsakymo iš avialinijų prašome laukti iki 2 mėnesių. Jei atsakymas negaunamas arba problemos išspręsti nepavyko – esame pasirengę keleiviams padėti nemokamai arba nukreipti į tinkamą kitą įstaigą“, – teigia Europos vartotojų centro specialistė.

Oro linijoms atsisakius atlgyinti žalą, keleivis turi teisę per 2 metus kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.