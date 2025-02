Nuo gegužės skrydžiai iš Palangos į Antaliją vyks 3 kartus per savaitę

Kelionių organizatorius „Join UP! Baltic“ skelbia, kad naujas užsakomųjų skrydžių į Turkiją maršrutas iš Palangos oro uosto startuos balandžio 16 dieną ir vyks du kartus per savaitę. Gegužę skrydžiai padažnės – bus vykdomi tris kartus per savaitę.

Rugsėjį kelionės Antalijos kryptimi vėl bus pratęstos – skrydžiai vyks dukart per savaitę, o spalį suintensyvės, ir iki lapkričio 3 d. vyks triskart per savaitę.

Skrydžiai į Turkiją bus antras „Join UP! Baltic“ iš Palangos organizuojamas maršrutas. Neseniai bendrovė paskelbė apie pirmuosius užsakomuosius skrydžius į Egiptą, Šarm aš Šeichą, kurie prasidės nuo šių metų rugsėjo ir tęsis visą žiemos sezoną.

Lietuvos oro uostų duomenimis, pernai keleivių srautas Palangos oro uoste siekė 378 tūkstančių ir buvo kone ketvirtadaliu didesnis negu 2023 metais. Iš viso pernai Palangoje aptarnauta per 4,3 tūkst. skrydžių – 15 proc. daugiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu užpernai.