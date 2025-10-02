Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ŠMSM: ketinama keisti mokyklų išorinio vertinimo tvarką, labiau pasitikėti įstaigų duomenimis

2025-10-02 10:08 / šaltinis: BNS
2025-10-02 10:08

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) inicijuoja mokyklų išorinio vertinimo koncepcijos ir tvarkos atnaujinimą. 

Išlaidos mokyklai šokiruoja Europą: tėvams tenka pakloti tūkstančius eurų (nuotr. SCANPIX)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) inicijuoja mokyklų išorinio vertinimo koncepcijos ir tvarkos atnaujinimą. 

REKLAMA
0

Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, numatoma atsisakyti dabartinės „smulkmeniškos mokyklų kontrolės“ ir veiklos kokybės užtikrinimo procesą orientuoti į pagalbą mokyklai, labiau pasitikėti pačių mokyklų vidiniu įsivertinimu ir diegti besimokančios organizacijos kokybės kultūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabartinė mokyklų išorinio vertinimo metodika, siekianti labiau prižiūrėti ir kontroliuoti mokyklų veiklą, nebeatitinka atnaujinto ir vertybių bei kompetencijų ugdymu grįsto ugdymo turinio, visuomenės lūkesčių“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo kontrolės mechanizmų norime pereiti prie pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo, konsultacijų, kitokios panašaus pobūdžio pagalbos mokyklai teikimo. Tai svarbu ne tik švietimo kokybei užtikrinti, bet ir mokytojo profesijos prestižui stiprinti, mokyklos didesnei brandai skatinti“, – teigia jis.

REKLAMA

Taip pat planuojama mažinti ir administravimo naštą mokykloms, peržiūrėti kokybės kriterijus ir rodiklius.

Anot ŠMSM, siūloma atsisakyti privalomo pamokų stebėjimo, nes tai nesuteikia vertingos informacijos apie mokytojo darbą, o atvykusių vertintojų stebimi mokytojai neretai patiria stresą.

Mokytojų pamokas galėtų stebėti mokyklų vadovų paskirti atstovai, o pati mokykla priimti sprendimus dėl ugdymo kokybės tobulinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat diskutuojama, kokių dabar privalomų dokumentų pildymo reikėtų atsisakyti, kad mokykloms būtų sumažinta perteklinė administracinė našta.

Išorinis mokyklų vertinimas, pasak ministerijos, būtų grindžiamas Geros mokyklos koncepcija, tarptautiniais dokumentais ir darnaus vystymosi švietime principais.

Atnaujinus mokyklų išorinio vertinimo koncepciją, bus pateiktos rekomendacijos dėl jų veiklos tobulinimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu NŠA, anot ministerijos, ruošiasi viešosioms konsultacijoms dėl mokyklų išorinio vertinimo kaitos.

Kaip atpažinti mokyklų pažangą, Geros mokyklos koncepcijos idėjas mokyklose, svarstys mokslininkai, mokytojai, patyrę išorės vertintojai ir kiti švietimo bendruomenių atstovai.

„Viešosiose konsultacijose suformuluotos įžvalgos bus apibendrintos ir pristatytos mokykloms, o diskusijos su švietimo bendruomene – tęsiamos iki tol, kol bus suderintos galutinės išorinio vertinimo gairės, kuriančios tvarią mokyklą ir užtikrinančios švietimo kokybę“, – teigiama pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų