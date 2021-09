Skiepijimas vaistinėse įsibėgėja, tačiau pasigenda galimybės vakcinuoti vaikus

„Pastebėjome, kad skiepų populiarumą padidino du aspektai – galimybė pasiskiepyti vaistinėje arčiau namų ir didesnis rūpestis savo sveikata, ką, tikėtina, paskatino vis dar siaučianti pandemija su vis naujomis atmainomis.

Yra ir tokių atvejų, kai pasiskiepijo anksčiau to nedarę žmonės, pavyzdžiui, viena moteris, niekada nesiskiepijusi nuo erkinio encefalito, tą šiemet padarė vaistinėje, nes tai jai pasirodė patogu, be to, skiepytis patarė vaistininkė, kuria pacientė pasitiki. Šiomis dienomis matome ir augantį susidomėjimą gripo vakcina“, – sako BENU vaistinių tinklo rinkodaros ir komunikacijos vadovas Mindaugas Urbas.

Tarp skiepų – 2 savaičių pertrauka

Vaistininkės Ingos Norkienės teigimu, pandemijos kontekste kai kurie žmonės išties daug labiau linkę saugotis ir kitų užkrečiamų sezoninių ligų, todėl norinčių pasiskiepyti vaistinių siūloma keturvalente vakcina nuo gripo netrūksta.

„Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, pasireiškianti aukšta temperatūra, šaltkrėčiu, kaulų laužymu, galvos skausmu, tačiau ne visi užsikrėtę žmonės turės visus šiuos simptomus. Ligos eiga gali būti nuo lengvos iki labai sunkios, tai priklauso nuo viruso, susirgusių asmenų imuniteto, amžiaus, kitų individualių priežasčių. Pavojingiausia yra tai, kad gripas gali komplikuotis ir pasibaigti plaučių uždegimu, sinusitu, vidurinės ausies uždegimu, kiek rečiau – širdies raumens ar smegenų uždegimu. Skiepas kaip tik ir apsaugo nuo sunkių ligos formų ir galimų komplikacijų“, – aiškina BENU vaistininkė.

Pradėti skiepytis nuo gripo rekomenduojama rudenį, optimalus laikas – spalio mėnuo. Skiepijimas anksčiau, pasak I. Norkienės, nėra rekomenduojamas, nes vakcinos sukeltas imuninis atsakas nėra ilgalaikis ir jo gali nepakakti iki sezono pabaigos, ypač vyresnio amžiaus žmonėms.

Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad dalis žmonių tiki mitu, jog skiepas nuo COVID-19 apsaugo ir nuo gripo, o skiepas nuo pastarojo veiksmingas kovojant su koronaviruso infekcija.

„Nors kai kurie šių ligų simptomai gali būti ir panašūs, tai yra visiškai skirtingos ligos, skirtingi jų sukėlėjai, todėl jiems nugalėti būtinos konkrečios tam skirtos vakcinos. Skiepas nuo koronaviruso ne apskritai padidina viso organizmo atsparumą virusams ar imunitetą, o tik sustiprina gynybinį mechanizmą kovojant su šiuo virusu, todėl pasiskiepiję nuo jo nėra apsaugoti nuo gripo“, – akcentuoja farmacininkė.

Nors pasiskiepyti būtina nuo abiejų šių virusų, vaistininkė primena, kad tarp gripo ir COVID-19 vakcinų turi būti daroma pertrauka, kad jos suveiktų efektyviai ir taip, kaip tikimasi. Pasaulio sveikatos organizacija pataria tarp COVID-19 vakcinos ir bet kurios kitos vakcinos nuo kitų ligų skiepijimo laikytis mažiausiai 14-os dienų intervalo, tad šia rekomendacija reikėtų vadovautis ir planuojant skiepą nuo gripo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, nuo gripo besiskiepijančių skaičius kasmet auga: 2020-2021 m. šaltuoju sezonu nuo šios ligos pasiskiepijo daugiau kaip 400 tūkst. šalies gyventojų, 2019-2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – apie 275 tūkst. gyventojų.

Norėtų skiepyti vaikus

Šiuo metu vaistinėse galima skiepyti tik pilnamečius asmenis nuo 18 m., tačiau čia dažnai sulaukiama pacientų užklausų dėl vaikų skiepijimo.

„Buvo nemažai atvejų, kai į vaistinę atvyksta pasiskiepyti suaugę šeimos nariai, o vaikus jiems jau tenka registruoti kitur, į gydymo įstaigą. Tai kelia žmonėms nusivylimą, dažnas tai įvardija kaip nepatogumą ir išreiškia norą, kad ateityje vaistinėse būtų galima skiepyti ir nepilnamečius. Deja, šio klausimo vaistinės nesprendžia, jų dalyvavimą bendrame vakcinavimo procese bei galimų teikti skiepų sąrašą nustato Sveikatos apsaugos ministerija“, – sako M. Urbas.

Vaistinėse skiepyti savo darbuotojus vis dažniau pageidauja ir verslai. Pasak pašnekovo, pavasarį itin didelis susidomėjimas vakcina nuo erkinio encefalito buvo juntamas iš įmonių, kurių darbuotojai daugiau laiko praleidžia lauke. Šiuo metu BENU vaistinės teikia ir išvažiuojamojo skiepijimo nuo gripo paslaugą įmonėms, kai užsakius atvykstama skiepyti į biurą.

Pasak M. Urbo, bene visi besiskiepijantys vaistinėse kaip pagrindinį privalumą įvardija patogumą ir galimybę sutaupyti laiko. Be to, vaistinių tinklas yra tankus, tad kiekvienas randa jam pakeliui esančią vaistinę, o didžiosios vaistinės dirba bei skiepija ir savaitgaliais, ko nedaro gydymo įstaigos. BENU vaistinių tinkle yra 12 skiepų kabinetus turinčių vaistinių.

„Kad žmonės skiepytųsi, reikia skiepijimo vietas artinti prie žmonių. Kuo paprasčiau pasiskiepyti, tuo didesnė tikimybė, kad žmonės tai darys. Dalis gyventojų galbūt ir atidėlioja tik todėl, kad sudėtinga rasti tam laiko dienotvarkėje ar nuvažiuoti iki skiepijimo vietos“, – komentuoja M. Urbas.