Kariuomenė: naikintuvai jokio objekto nefiksavo, vietoje dirbs karinis sraigtasparnis

Oro atakos įspėjimas buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Vilniaus oro uoste viso paveikta 12 skrydžių
Lietuvos oro uostų duomenimis, dėl galimo oro pavojaus Vilniaus oro uoste viso paveikta 12 skrydžių:
- 1 skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą, keleiviai parvežti į VNO autobusu
- Atšaukti trys skrydžiai: Vilnius – Varšuva, Vilnius – Kopenhaga ir Kopenhaga - Vilnius
- 8 skrydžiai vėlavo. Vėlavimai galimi ir dienos eigoje dėl sutrikusios orlaivių rotacijos
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
Informaciją apie skrydžius gyventojai kviečiami sekti Vilniaus oro uosto svetainėje.
Oro uostas atnaujino veiklą, galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai
Vitkauskas: „Buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas“
„Buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas. Ar tai buvo paukščiai, ar kitas objektas, aš dabar negaliu atsakyti“, – LRT radijui šeštadienį sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Svarbiausia žinia, kad oro pavojus atšaukiamas, žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą“, – pridūrė jis.
Oro pavojaus nebėra: paskelbtas baltas signalas
„Maxima“ stabdo parduotuvių, sandėlių ir cechų veiklą
Dėl tikėtino oro pavojaus prekybos tinklas „Maxima“ pranešė laikinai stabdantis parduotuvių, sandėlių ir cechų veiklą įspėjimą gavusiose apskrityse.
„Šiuo metu visų paveiktų parduotuvių ir padalinių darbuotojai lieka pastatų viduje ir vadovaujasi nustatytomis saugumo instrukcijomis. Klientai, esantys parduotuvėse, gali likti arba ieškoti saugios priedangos, remiantis rekomendacijomis.
Sprendimas priimtas vadovaujantis atsakingų institucijų rekomendacijomis, siekiant užtikrinti klientų ir darbuotojų saugumą.
Gavus oficialų Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta“, – nurodoma pranešime.
Traukinių eismas nėra stabdomas
LTG grupės komunikacijos partnerė Novilė Agnė Valančė BNS informavo, kad traukinių eismas nėra stabdomas. Pasak jos, jeigu pavojaus signalas būtų raudonas, traukiniai būtų stabdomi artimiausioje stotyje.
Kaip elgtis?
Lietuvos kariuomenė primena, kaip elgtis.
„Trumpai primename, kad atakos įspėjimas „Geltona“ reiškia, kad reikia nusimatyti priedangą ir galima tęsti įprastą veiklą. Turime žymą radare, naikintuvai keliami atlikti įprastą atpažinimo procedūrą“, – rašoma kariuomenės įraše socialiniuose tinkluose.
Oro pavojaus perspėjimai yra trys:
- Tikėtinas oro pavojus (geltona), tačiau pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą, turėtų skambinti 112.
- Oro pavojus (raudona) reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.lt.
- Oro pavojaus nėra (balta), reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Svarbu, žinoti, kad apie kiekvieną perspėjimą, gyventojai informuojami atskiru pranešimu. Jei gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos, išlikite budrūs ir sekite informaciją iki kol oro pavojus bus atšauktas.
Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas ar gavote perspėjimo pranešimą apie oro pavojų telefone:
- Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
- Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.
- Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite;
- nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.
- Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.
- Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.
- Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus.
- Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.
- Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.
- Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
Lietuvoje – geltonas oro pavojaus signalas
Dalyje Lietuvos šeštadienio rytą, prieš 10:00, dėl drono grėsmės paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Oro atakos įspėjimas paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Galimas drono įskridimas iš Baltarusijos pusės.
Buvo pakelti NATO naikintuvai.
Gyventojams išsiųsti pranešimai.
Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė.
NKVC vadovas: „Objektas dar iki galo neidentifikuotas“
„Įspėjimas galioja geltonas, objektas dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, naikintuvai pakelti tą procedūrą ir atlieka“, – LRT radijui šeštadienį sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Gaunam pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link, bet patvirtinti tos informacijos negalime, tai gyventojų prnaešimai, tai nėra radarų duomenys iš mūsų oro gynybos minisijos“, – pridūrė jis.
Pasak V. Vitkausko, objekto judėjimas gali būti į vakarų pusę, todėl neatmetama, kad oro pavojus gali būti paskelbtas ir gretimose teritorijose – Kauno apskrityje, Jonavos rajone.
„Bet šitoje vietoje reikia palaukti tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbūs, bet juos dar reikia patvirtinti“, – sakė V. Vitkauskas.
Jis pažymėjo, kad objekto judėjimo greitis yra mažesnis nei įprastai, todėl yra tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių būrys.
„Šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš pavojingiausios perspektyvos ir yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, iki galo pasakyti kas tai yra, negalima“, – sakė NKVC vadovas.
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Kariuomenė: naikintuvai jokio objekto nefiksavo, vietoje dirbs karinis sraigtasparnis
Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje oro pavojaus nebėra, paskelbtas baltas signalas.
„Oro atakos įspėjimas atšauktas (BALTA), galime tęsti įprastą veiklą. Vietovėje naikintuvai jokio objekto nefiksavo, radaruose matyto signalo dingimo vietą papildomai apžiūrės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis“, – skelbia kariuomenė.