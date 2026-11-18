Pirminiais duomenimis, avarija įvyko apie 18.50 val. Šiaurės pr., ties šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja.
Automobilis „Audi“ partrenkė du žmones – vyrą (gim. 1953 m.) ir moterį (gim. 1954 m.)
Į nelaimės vietą atvyko du medikų ekipažai.
Abu pėstieji dėl sužeidimų nugabenti į Kauno klinikas.
Automobilį vairavo jauna mergina, gimusi 2007 metais, ji buvo blaivi.
Pareigūnai aiškinasi, ar vyras ir moteris gatvę kirto degant žaliam šviesoforo signalui, nes liudininkų pasakojimai skyrėsi.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.