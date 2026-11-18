Alytaus apskrities policija informuoja, kad lapkričio 18 d. apie 16 val. 55 min. Alytaus r., ties Pocelonių k., kelio Alytus-Daugai 13-ame km, automobilis „Opel Astra“, vairuojamas vyro (g. 1965 m.), galimai lenkimo metu išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Mercedes Benz Vito“, kurį vairavo vyras (g. 1984 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Opel“ vairuotojas ir sužalotas automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas (apžiūrimas medikų).
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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