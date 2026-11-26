Moteris apie tai pranešė kitame rajone gyvenančiam senolės sūnui. Vyras į vidų pateko tik per namo langą, bet tai, ką išvydo jį tiesiog sukrėtė. Ši kraupi sadisto istorija yra aprašoma kriminalinių naujienų laikraštyje „Akistata“.
Kraujo balos
Patekęs į vidų, vyras atidengė antklodę ir pašiurpo: moteris buvo visiškai nuoga, aplinkui telkšojo kraujo balos. Apylinkės inspektorius, vykdamas į nusikaltimo vietą, jau įtarė, kas galėjo taip žiauriai pasielgti su garbingo amžiaus moterimi.
Tad apžiūrėjęs įvykio vietą, jis iškart nuvyko pas netoliese gyvenantį 26-erių Antaną J. Vos po valandos 26-erių vyras prisipažino išžaginęs ir nužudęs moterį. Kaip paaiškėjo vėliau – pirmiausia jis moterį nužudė, o tik tada patenkino savo iškrypėliškus poreikius.
Antanas J. 1995-siais jau buvo teistas už 73 metų moters išžaginimą. Sugrįžęs iš įkalinimo įstaigos, jis buvo įtariamas savo seserų tvirkinimu. Jo laukė teismas ir dėl tokio nusikaltimo.
Teroras šeimoje
Nors tai ir nepateisina sadisto poelgio, bet reikėtų atkreipti dėmesį, kokioje šeimoje gimė ir augo 26-erių Antanas J. Ta šeima buvo gerai žinoma tiek vietos gyventojams, tiek policijos pareigūnams.
Sadisto tėvas prisigėręs elgdavosi itin agresyviai. Jam nieko nereikšdavo išrengti žmoną nuogai ir vaikytis po kaimą arba grasinti šakėmis pasmeigti kitą pažįstamą moterį.
Panašiais metodais vyras auklėjo ir savo vaikus, kurių turėjo net septynis (3 dukros ir 4 sūnūs). Užaugęs Antanas J. Tapo šios šeimos lyderiu. Kol blaivus – ramus ir taikus, bet kai išgeria, tai...
Pirmą nusikaltimą, kaip jau minėta, padarė 1995-siais. Tada užpuolė, sumušė ir išžagino 73-jų senutę. Bijodama šios šeimos keršto, moteris sadistui atleido, tad šis atsipirko lengva 3 metų įkalinimo bausme.
Sugrįžęs iš įkalinimo įstaigos sadistas kurį laiką elgėsi ramiai. Bent tol, kol buvo priverstas registruotis policijos įstaigoje. Tada net susirado širdies draugę, kuri, tiesa, sužinojusi apie jo praeitį pabėgo.
Tada atkentėti teko Antano J. motinai bei seserims. Vieną dieną neapsikentusi brolio priekabių, dvi visiškai nuogos merginos spruko iš namų ir paprašė kaimynų pagalbos.
Bet ir laukiantis teismas nenuramino Antano J. Tada, būdamas girtas, užsimanė meilės ir įsibrovė į 65-erių moters namus.
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