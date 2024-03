Šiurpi akistata su monstru Gaidjurgiu iki šiol stovi Dargiui prieš akis: „Nesu daugiau to jautęs“

Vakar Kaune paklausyti Dailiaus Dargio pasakojimų apie organizuoto nusikalstamumo pasaulį susirinko beveik pilna salė. Kaip prasitarė renginio moderatorė, knygų autorė Kamilė Birgė, matyt žmones organizuoto nusikalstamumo pasaulis domina dėl jį gaubiančios mistikos. Į nemažą susirinkusią publiką sureagavo ir pats D. Dargis.

„Džiaugiuosi, kad susirinko pilna arena“, – juokavo D. Dargis.

Nors šiandien D. Dargis daugiausiai žinomas dėl daugybės parašytų knygų, atskleidžiančių Lietuvos kriminalinio pasaulio subtilybes, žurnalistas pasakojo, jog kriminaliniu pasauliu susidomėjo gerokai vėliau.

REKLAMA

REKLAMA

O mokyklos laikais žurnalistas užsiėmė visai kita veikla – didžėjavo, įrašinėjo muzikinius radijo įrašus.

„Nenorėjau mokytis“, – šmaikštavo D. Dargis.

„O jeigu rimtai, norėjau būti aktyvus papmokinėse veiklose. Mokyklą baigiau 1997 metais, tuo metu nebuvo kompiuterinių žaidimų ar netflixo. Buvo tik radijas, kurį tuo metu įrašinėjau, kartu su draugais“, – pasakojo D. Dargis.

REKLAMA

Kaip pasakojo knygų autorius, tuo metu jis ir jo draugai dėl to susilaukė daug populiarumo.

„Vėliau atsirado vinilai, bet mes grodavom iš pigiausių diskų ir kasečių. Mokykloje buvome žvaigždės“, – prisiminimais dalijosi knygų autorius.

Nenuostabu, jog mokykloje didžėjavęs vaikinas savo karjerą žiniasklaidoje pradėjo nuo pramoginių naujienų. Tiesa, kaip pasakojo D. Dargis, sprendimą pakeisti kryptį ir domėtis kriminaliniu pasauliu jis priėmė per vieną naktį.

„Nežinau, kas atsitiko, bet nusprendžiau per vieną naktį, kad nenoriu rašyti apie pramoginius dalykus. Pasirinkau kriminalinę žurnalistiką (tuo metu vadinamą teisėtvarkos žurnalistika). Buvo noras aplenkti vyresnius kolegas. Daug vertingų patarimų gavau iš savo dėdės, kadaise žymaus žurnalisto“, – pasakojo D. Dargis.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, D. Dargis vėliau atskleidė, jog kartais ir dabar pagalvoja sugrįžti prie pramoginių naujienų.

„Būna minčių pabėgti nuo kriminalų. Kartais noriu grįžti prie pramoginių naujienų. Tik pats nebegročiau“, – sakė rašytojas.

Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ (10 nuotr.) Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto +6 Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“ BNS Foto

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Susitikimas su knygų autoriumi Dailiumi Dargiu „Kriminalinis Kaunas 1990-2024-ieji“

Įvardijo pokalbį, palikusį didžiausią įspūdį

D. Dargis labiausiai išgarsėjo po pirmosios parašytos knygos apie Kauno „daktarų“ nusikalstamąją grupuotę – knyga „Tikroji Daktarų istorija“ pirmą kartą buvo išleista 2010 m. Nuo to laiko, knyga buvo kelis kartus perleista, o neoficialiais knygos autoriaus duomenimis, per 14 m. galėjo būti parduota ir 150 tūkst. knygos egzempliorių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors D. Dargis labiausiai išgarsėjo būtent dėl Kauno „Daktarų“ grupuotės istorijos atskleidimo, pasak autoriaus, iš tiesų šiurpiausią įspūdį jam paliko Klaipėdos mafijos tėvas Sigitas Gaidjurgis. Šiuo metu jis dėl 16 žmonių nužudymo ir kitų kraupių nusikaltimų atlieka paskirtą bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

„Atvykau į Lukiškių kalėjimą susitikti su Klaipėdos kriminaliniu veikėju, vadu, Sigitu Gaidjurgiu. Pajutau, kad po susitikimo iš jo man buvo bloga. Buvo bloga aura, nesu daugiau to jautęs. Kaip tam twin peakso seriale, kur blogis pereina į tave. Po to pavaikščiojau, kažkaip atsigavau“, – šiurpia istorija dalinosi D. Dargis.

REKLAMA

D. Dargis pasakojo, jog palyginus su šiuo susitikimu, kiti atvejai buvo mažiau šiurpinantys. Tiesa, jis pasakojo, jog yra tekę nutraukti pokalbį su vienu įtakingu kriminalinio pasaulio veikėju – vėliau jis reikalavo kompensacijos.

„Yra buvę, kad reikėjo nutraukti pokalbiu. Ne, tai nebuvo susiję su Henriku Daktaru“, – pasakojo D. Dargis.

„Paskui iš manęs reikalavo 100 tūkst. litų, po to 100 tūkst eurų, po to, kad išimtume itin perkamą knygą iš apyvartos“, – pridūrė D. Dargis.

Diskusijos metu teigė D. Dargis taip pat pastebėjo, jog kriminalinis pasaulis iš tiesų yra gana romantiškas – dažnai nusikalsti virus skatina ne tik jų pačių interesai, bet ir noras aprūpinti savo širdies damas. Dėl to galėjo užgesti ir neįtikusio konkurento gyvybė.

REKLAMA

„Dėl moterų buvo labai daug žudynių. Vienas elementarus pavyzdys – vyksta puota, kažkas pavartoja per daug, kažkurio iš jų moteris per daug žiūri į jo konkurentą. Po tokių puotų konkurentas dingdavo. Po 2000-ųjų metų viskas pasikeitė, nelabai viso to liko“, – pasakojo D. Dargis.

„Šiuo laiku narkobaronai viską daro dėl savo moterų. Jie perka didžiausius namus, kainuojančius milijonus. Jie pirmiausia nori moteriai suteikti komfortišką gyvenimą ir aišku, patys mėgautis“, – pridūrė D. Dargis.

Įsiminė samdomo žudiko pasakyta frazė

Renginio metu D. Dargis taip pat pasakojo, kurios parašytos bei nupasakotos kriminalinio pasaulio istorijos, susilaukė daugiausiai skaitytojų dėmesio. Žurnalistas teigė, jog su teisėsauga susijusiems žmonėms įdomiausia pasirodė jo knyga “Vilniaus bomberio išpažintis”.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji yra apie šiuo metu laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos atliekantį samdomą žudiką, Valerijų Januškevičių. Nors šio žudiko nusikaltimai Lietuvą šiurpino 1993-1998 m., D. Dargiui jį prakalbinti pavyko tik gerokai vėliau – pirmą kartą laiškus V. Januškevičiui jis siuntė 2009 m., o pasimatyti su žudiko pavyko tik 2012 m. Tuo metu D. Dargiui ypač įsiminė viena šio žudiko pasakyta frazė

“Jeigu skaičiuotume nužudymus iki suėjus pilnametystei, būtų 14. Taip nuskambėjo jo frazė“, – pasakojo D. Dargis.

D. Dargis pasakojo, jog nepaisant šio grėsmingo liudijimo, V. Januškevičius nebuvo panašus į kitus užkietėjusius nusikaltėlius, pvz Henriką Daktarą. Žurnalistas pasakojo, jog V. Januškevičius buvo pareigingas žmogus, į susitikimus ateidavo pasiruošęs, o juo su pačiu buvo įdomu pakalbėti apie įvairią techniką – automobilius, kompiuterius.

REKLAMA

Paaiškino savo darbo principus

Kalbėdamas apie Vilniaus Bomberio istoriją, knygų autorius D. Dargis taip pat pabrėžė, jog tai buvo pirmoji paties, be tarpininkų, išleista knyga. Autorius aiškino, jog nemėgsta būi kontroliuojamas ir nuo to momento, visas knygas leidžia pats.

„Tai buvo pirma savo paties išleista knyga. Nemėgstu būti kontroliuojamas, duoti kam nors ataskaitas. Mėgstu dirbti vienas, nemėgstu kai kas nors knisa protą. Didžiausia laisvė yra kai darai ką nori ir nejauti, kad tai darai“, – sakė D. Dargis.

Nepaisant gana didelio žinomumo, kriminalinių knygų autorius teigė, jog iš tiesų didelės komercinės sėkmės nesulaukė iki pat pirmojo televizijos projekto „Mafijos kronikos“.

REKLAMA

„Kai įkrito pinigai, negalėjau patikėti, kad tokie pinigai egzistuoja. Prisidėjau tą uždarbį įsigydamas butą“, – stebėjosi autorius.

D. Dargis taip pat pasakojo, jog niekad nėra ėmęs honorarų, ar mokėjęs už interviu – visi šaltiniai savo istorijas jam pasakojo tik nemokamai.

„Honorarų niekad nemokėjau, interviu neperku ir nepirksiu. Tokiu pašnekovu negalėčiau pasitikėti“, – teigė rašytojas.

Atsakydamas į vieną iš skaitytojų užduotų klausimų, kriminalų žurnalistas taip pat atskleidė, jog buvo istorijų, kurios domino jį patį, tačiau jų nusprendė neviešinti. Viena iš jų – Garliavos pedofilijos istorija. Kaip teigė D. Dargis, šioje istorijoje liko daug neaiškumų – įvykių liudininkai nesutaria, kaip iš tiesų rutuliojosi istorija.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Buvo kilę minčių, bet kai pradėjau kalbėti su tiesiogiai tuose įvykiuose dalyvavusiais žmonėmis, buvo labai daug vienas kitai prieštaraujančios informacijos.

Šiems įvykiams jau beveik 15 metų. Bet ir šiandien girdžiu tą patį – įvykių liudininkai pasakoja skirtingas istorijas“, – teigė D. Dargis

„Nenoriu lysti į politiką, nesu už ar prieš Drasių Kedį, ar Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių. Esu visiškai apolitiškas“, – pridūrė autorius.

Kriminalinio pasaulio žurnalistas taip pat pasakojo, jog su grasinimais susiduria kasdien – tiesa, dalis šių grasinimų būna siunčiama užsienyje gyvenančių lietuvių, kurie neturi ką geresnio veikti.

REKLAMA

„Bepročiai man rašo kasdien. Vienam idiotui, kuris rašė ilgą laiką buvo atjungtas internetas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis gyvena ne Lietuvoje, rašo be stabdžių“, – pasakojo D. Dargis.

Auga nauja nusikaltėlių karta

Nors renginio metu gana didelė dalis dėmesio buvo skirta ankstesniems kriminalinio pasaulio įvykiams, D. Dargis atskleidė, jog jo neramina ir dabartinės tendencijos. Pavyzdžiui, jį šokiravo praėjusių metų vasarą įvykęs išpuolis Laisvės alėjoje. Naujienų portalas tv3.lt primena, jog šią bylą šiuo metu nagrinėja Kauno apylinkės teismas – tiesa, bylos nagrinėjimas iš esmės nepradedamas, nes nukentėjusieji vengia pasirodyti teisme.

REKLAMA

„Manau, kad Kaune būna įdomiausios istorijos. Prisiminkime paskutinį plačiai nuskambėjusį atvejį – muštynes Laisvės alėjoje. Aš buvau išvykęs, ilsėjausi paplūdimyje ir negalėjau patikėti, kad vyksta tokios muštynės šiais laikais“, – stebėjosi D. Dargis.

Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (6 nuotr.) Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.) Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.) Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.) +2 Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.) Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.) Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune (V. Girčės nuotr.)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Teismas po muštynių Laisvės al. Kaune

D. Dargis prasitarė ir apie kitą šiuo metu tiriamą bylą – Tailando bokso Muay Thai ir bušido kovotojo Remigijaus Morkevičiaus nužudymą.

Tiesa, pats R. Morkevičius buvo kontraversiška asmenybė – pats buvo siejamas su keliomis Kauno gaujomis, ne kartą buvo teistas už įvairius užpuolimus. Boksininko gyvenimas baigėsi tragiškai – 2016 m. gruodžio 21 dieną jis buvo nušautas prie savo namų, o užpuolikas iki šiol nėra sulaikytas.

REKLAMA

REKLAMA

Šie įvykiai sukrėtė ir daug mačiusį D. Dargį. Jis kovotojo gyvenimą nusprendė įamžinti dokumentikoje “Remyga. Nematytas čempiono gyvenimas”. Tiesa, šioje dokumentikoje daugiau dėmesio skiriama jo sportinei karjerai. Kaip pasakojo kriminalų žurnalistas, apie skandalingąją jo pusę nenorėjo pasakoti artimieji. Vis dėlto, D. Dargis pasakojo, jog boksininko santykiai su artimaisiais buvo gana įtempti.

„Čia vienas iš tų momentų, dėl ko jis toks užaugo. Talento jam nepagailėjo, bet ramaus gyvenimo pagailėjo“, – pasakojo D. Dargis.

Kriminalų žurnalistas tiki, jog artimiausiu metu sužinosime, kas gi nužudė boksininką.

„Tikiu, kad artimiausiu metu išsiaiškinsime, kas ir kodėl padarė tą nusikaltimą. Būsiu laimingas, jeigu serialas prisidės prie nusikaltimo išaiškinimo.

Policijai tai išaiškinti bus garbės reikalas. Manau ir teisininkai greitu metu prabils“, – pridūrė D. Dargis.