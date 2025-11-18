 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Širvintose į namo pastolius rėžėsi „Audi“

2025-11-18 19:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 19:40

Antradienio vakarą – eismo įvykis Širvintose, J. Janonio gatvėje. Į renovuojamo namo pastolius atsitrenkė moters vairuojamas automobilis „Audi“.

Antradienio avarija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Antradienio vakarą – eismo įvykis Širvintose, J. Janonio gatvėje. Į renovuojamo namo pastolius atsitrenkė moters vairuojamas automobilis „Audi“.

REKLAMA
0

Į įvykio vietą iškviesti gelbėtojai.

Antradienio avarija
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antradienio avarija

Pirminiais duomenimis, moteris blaivi, ji sunkesnių sužalojimų išvengė. 

Kaip įskriejo automobilis į renovuojamo namo pastolius, aiškinamasi teisėsauga. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų