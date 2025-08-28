Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Šios ligoninės Kaune nebeliks: paskelbė, kaip nuo šiol bus teikiamos paslaugos

2025-08-28 15:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 15:58

P. Mažylio gimdymo namai su pacientais pasidalino svarbia informacija – įstaiga nuo spalio 1 d. bus uždaryta. Tiesa, specialistai paslaugas gimdyvėms ir toliau teiks, bet jau kitos įstaigos sudėtyje.

Ligoninė (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialiniame tinkle. 

„Informuojame, kad šių metų spalio 1 d. P. Mažylio gimdymo namai užveria duris. Džiaugiamės, kad didžioji dalis mūsų patyrusios ir profesionalios komandos persikelia dirbti į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrių. Kad užtikrintume sklandų paslaugų teikimą, jas į LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinį (Josvainių g. 2) perkelsime palaipsniui“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu detaliai nurodoma, kaip iki spalio 1 d. bus teikiamos paslaugos ligoninėje:

  • Visos ambulatorinės gydytojų konsultacijos nuo rugsėjo 1 d. vyks LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos konsultacijų poliklinikoje (Josvainių g. 2).
  • Iki rugsėjo 15 d. planines operacijas atliksime P. Mažylio gimdymo namuose, o nuo 15 d. planinės operacijos vyks Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2). 
  • Gimdymus P. Mažylio gimdymo namuose priimsime iki rugsėjo 22 d.
  • Būsimų tėvelių laukiame Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2) arba Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (Miško g. 27).
  • „Nėščiųjų mokyklėlės“ paskaitos nuo rugpjūčio vyksta Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2). Sekite naujienas Facebook puslapyje - LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

