Šios ligoninės Kaune nebeliks: paskelbė, kaip nuo šiol bus teikiamos paslaugos

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialiniame tinkle.
„Informuojame, kad šių metų spalio 1 d. P. Mažylio gimdymo namai užveria duris. Džiaugiamės, kad didžioji dalis mūsų patyrusios ir profesionalios komandos persikelia dirbti į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrių. Kad užtikrintume sklandų paslaugų teikimą, jas į LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinį (Josvainių g. 2) perkelsime palaipsniui“, – rašoma pranešime.
Kartu detaliai nurodoma, kaip iki spalio 1 d. bus teikiamos paslaugos ligoninėje:
- Visos ambulatorinės gydytojų konsultacijos nuo rugsėjo 1 d. vyks LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos konsultacijų poliklinikoje (Josvainių g. 2).
- Iki rugsėjo 15 d. planines operacijas atliksime P. Mažylio gimdymo namuose, o nuo 15 d. planinės operacijos vyks Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2).
- Gimdymus P. Mažylio gimdymo namuose priimsime iki rugsėjo 22 d.
- Būsimų tėvelių laukiame Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2) arba Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (Miško g. 27).
- „Nėščiųjų mokyklėlės“ paskaitos nuo rugpjūčio vyksta Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2). Sekite naujienas Facebook puslapyje - LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrius.
