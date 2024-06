Sinoptikai įspėja – bus tikra pekla: karštis smogs be gailesčio, štai kada stipriausiai

Anticiklonas, vardu Bie, atnešęs sausus ir karštus orus lėtai trauksis į rytus, bet pora dienų dar gerokai pakepins. Bet jau penktadienio pavakare, prie Lietuvos pajūrio priartės ciklono slėnis, vardu Zoe, su atmosferos frontų debesimis.

Kadangi bus dar labai karšta, atmosferos frontų sistemos įgaus dar daugiau energijos, tad perkūnas gerokai trankysis, gausokas lietus nušniokš, tad poilsiaujantys pajūryje ir vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose dažniau stebėkite faktinius radarų duomenis, ar bent jau dangų.

Laukia audringas savaitgalis

Nerami ir audringa bus ir šeštadienio naktis, o dieną vakariniuose rajonuose gerokai atvės. Sekmadienis vėl gali būti labai šiltas.

Beveik visą kitą savaitę laukia permainingi orai-dažnai palis, kartais ir perkūnijos dundės. Savaitės pradžia dar bus maloniai šilta, antroje savaitės pusėje vėl turėtume vėsesnių orų sulaukti. Jei šią savaitę orai labiau džiugins atostogaujančius, tai kitą savaitę lengviau atsikvėps daržininkai ir sodininkai...

Artėja karščio banga

Ketvirtadienį oras vietomis įkais iki 32–33 laipsnių karščio.

Penktadienį – vietomis gali pasiekti net iki 33–34 laipsnių.

Šeštadienį bus gaiviau – niekur 30 laipsnių nepasieks.

Sekmadienį turėtų vėl pakaitinti, vietomis sieks iki 31–32 laipsnių.

Jei kažkur matėt 36 ar net 37, tuomet prisiminkit, kad tai tik vieno orų modelio paskaičiavimas. Kai kurie modeliai gali truputį daugiau laipsnių suskaičiuoti nei vėliau realiai būna, o kiti – truputį mažiau.

Grafike (meteologix com) – taip atrodo skirtingų modelių oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kaip matote, paskaičiavimų yra įvairių, o tiesa dažniausiai slypi kažkur per vidurį. Be to, esant labai ramiems orams (kaip dabar) susidaro ryškios miestų karščio salos, todėl jeigu modelių vidurkis Kaunui prognozuoja 30–31 laipsnį, tai miesto centre (arčiau asfalto, šaligatvių ir namų sienų) tikrai gali būti ir 33–34 laipsniai, ar net dar daugiau (pvz. virš tamsaus asfalto / trinkelių). Iš čia kyla dar vienas eilinis vasaros priminimas, jog oro temperatūra matuojama ne bet kaip ir ne bet kur, yra tam tikri reikalavimai.

Vis karščiau ir karščiau

Ketvirtadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas daugiausia pietryčių naktį 3-6 m/s, dieną 5-10 m/s, gaivesnis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Naktį 14-18°C, dieną karštis 27-32°C.

Penktadienį, birželio 28-osios naktį ir iki dienos pavakario be lietaus. Vakarėjant trumpas, vietomis smarkus(rytoj tikslinsim kur) lietus su trankia perkūnija nulis, iš pradžių pajūryje, vėliau ir vakariniuose rajonuose. Galima kruša. Vėjas naktį rytų, pietryčių 3-6 m/s, dieną pietų, pietryčių 6-11 m/s, per perkūniją vakariniuose rajonuose 15-20m/s. Naktį 16-21°C, dieną karštis 29-34°C.

Šeštadienį, birželio 2-osios naktį trumpo lietaus, su trankia perkūnija, debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, dienos pradžioje trumpai, su perkūnija, gali tik rytiniuose rajonuose palyti. Vėjas nakties pradžioje pietryčių 5-10 m/s, vėliau suks į pietvakarius, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7-12 m/s, per perkūniją, daugiausia naktį gūsiai 15-20 m/s. Naktį 15-20°C, dieną 23-27°C, vakariniuose rajonuose 18-22°C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, birželio 30 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 4-8 m/s, dieną pietryčių 5-10 m/s. Naktį 9-14°C, dieną26-31°C.

Kas laukia kitą savaitę?

Pirmadienį, liepos 1 d.protarpiais su perkūnija palis, dieną gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną vakarų 7-12 m/s, dieną gūsiai iki 15 -17 m/s. Naktį 17-22°C, dieną 24-29°C,vakariniuose rajonuose 19-23°C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, liepos 2 d. vėl su perkūnija palis, daugiausia naktį. Vėjas vakariniųkrypčių naktį4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 11-16°C, dieną 20-25°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.

Trečiadienį, liepos 3 d. trumpai palis, gausiau dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 5-10 m/s. Naktį 9-14°C, dieną 18-23°C.

Ketvirtadienį, liepos 4 d. palis, gausiau ir su perkūniją dieną. Vėjas nepastovus 5-10 m/s. Naktį 10-15°C, dieną 18-23°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 24-26°C.