Ateina sunkioji naktis: sinoptikai įspėja – pajūryje jau užfiksavo retai pastebimą reiškinį

UŽFIKSUOTA PIRMOJI ŠIAIS METAIS TROPINĖ NAKTIS

Trečiadienis buvo labai šiltas ir saulėtas. Aukščiausia oro temperatūra siekė 26–31 laipsnį. Naktis irgi buvo sausa. Žemiausia oro temperatūra daug kur siekė tarp 11–17, pajūryje ir pamaryje buvo 18–21 laipsnis. Labiausiai oras atvėso Molėtuose ir Joniškyje, atitinkamai, iki 10,3 ir 10,4 °C.

Šilčiausia buvo Nidoje, kur per visą naktį oro temperatūra nenukrito žemiau 20,5 laipsnio. Taigi, tai buvo pirmoji šiais metais tropinė naktis Lietuvoje.

FAKTAI: 2023 metais per visą vasarą Nidoje buvo tik 1, o 2022 metais pasitaikė net 20 tropinių naktų. 1991–2020 m. laikotarpio vasaromis Nidoje vidutiniškai būdavo fiksuojama po 4–5 tropines naktis.

ORŲ PROGNOZĖ

Šiandien bus be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 28–33 laipsniai karščio.

Kokie orai laukia?

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose praneša, kad į Lietuvą su šiltais ir tvankiais orais atkeliauja anticiklonas pavadinimu Bie.

Anticiklonas, vardu Bie, atnešęs sausus ir karštus orus lėtai trauksis į rytus, bet pora dienų dar gerokai pakepins. Bet jau penktadienio pavakare, prie Lietuvos pajūrio priartės ciklono slėnis, vardu Zoe, su atmosferos frontų debesimis. Kadangi bus dar labai karšta, atmosferos frontų sistemos įgaus dar daugiau energijos, tad perkūnas gerokai trankysis,gausokas lietus nušniokš, tad poilsiaujantys pajūryje ir vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose dažniau stebėkite faktinius radarų duomenis, ar bent jau dangų. Nerami ir audringa bus ir šeštadienio naktis, o dieną vakariniuose rajonuose gerokai atvės. Sekmadienis vėl gali būti labai šiltas, o beveik visą kitą savaitę laukia permainingi orai-dažnai palis, kartais ir perkūnijos dundės. Savaitės pradžia dar bus maloniai šilta, antroje savaitės pusėje vėl turėtume vėsesnių orų sulaukti. Jei šią savaitę orai labiau džiugins atostogaujančius, tai kitą savaitę lengviau atsikvėps daržininkai ir sodininkai...

Šio gražaus vakaro pasiskaitymui pasakaitė apie gražų mūsų krašto paukštelį-dagilį. „Seniai, labai seniai, kada dar tiktai buvo sukurta žemė, dalino Dievas paukščiams plunksnas ir jų spalvas. Visus paukščius, laukinius ir naminius, papuošė įvairių spalvų rūbais, ir taip išdalino visas plunksnas. Kur buvęs kur nebuvęs, ateina dagilėlis, – seniau paukščiai, plunksnų neturėdami, negalėjo skraidyti, ir pėsti vaikštinėdavo. Pamatė paukščiai dagilėlį ir ėmė iš jo juoktis, o Dievas ir klausia:

– Kur tu buvai užtrukęs?

Dagilėlis atsako:

– Iš namų anksti išėjau, bet pakeliui man nelaimė atsitiko: užpuolė neprieteliai šunys mažą kiškelį.

Aš, tų užpuolikų išsigandęs, įlindau į krūmą ir tenai ištupėjau, ligi šunys nubėgo!

Dievas nebeturėjo vienodos spalvos plunksnų ir, parinkęs jų nuo visų paukščių po vieną ar kelias,

aptaisė jomis vargšą dagilėlį. Kai dagilėlis buvo jau aptaisytas, tai visi paukščiai žiūrėjo į jį ir stebėjosi jo gražumu. Dagilėlis, dievui dėkodamas, linksmai grįžo namo. Dėl to ir dabar dagilėlio rūbai įvairių spalvų“.

Sakoma, kad paukštelis dagilis gyvena dagiuose, be to, dar ir gražiai gieda. Viduramžiais jis buvo Kristaus (pirmiausia vaikelio Jėzaus) ir per kančias nuskaidrėjusio tikinčiojo sielos simbolis.

O gamtoje jie rudenį aplanko varnalėšas-ištraukia dagiliukas šereliais pasišiaušusią sėkliukę, čiūžteli ją per kraitelės kabliukus, nuvalo ir išaižo. Keistą turi pomėgį dagilis – maitintis varnalėšų ar dygliuotų dagių sėklomis. Iš čia ir vardą gavo.

Vis karščiau ir karščiau

Ketvirtadienį, birželio 27 d. be lietaus. Vėjas daugiausia pietryčių naktį 3-6 m/s, dieną 5-10 m/s, gaivesnis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Naktį 14-18°C, dieną karštis 27-32°C.

Penktadienį, birželio 28-osios naktį ir iki dienos pavakario be lietaus. Vakarėjant trumpas, vietomis smarkus(rytoj tikslinsim kur) lietus su trankia perkūnija nulis, iš pradžių pajūryje, vėliau ir vakariniuose rajonuose. Galima kruša. Vėjas naktį rytų, pietryčių 3-6 m/s, dieną pietų, pietryčių 6-11 m/s, per perkūniją vakariniuose rajonuose 15-20m/s. Naktį 16-21°C, dieną karštis 29-34°C.

Šeštadienį, birželio 2-osios naktį trumpo lietaus, su trankia perkūnija, debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, dienos pradžioje trumpai, su perkūnija, gali tik rytiniuose rajonuose palyti. Vėjas nakties pradžioje pietryčių 5-10 m/s, vėliau suks į pietvakarius, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7-12 m/s, per perkūniją, daugiausia naktį gūsiai 15-20 m/s. Naktį 15-20°C, dieną 23-27°C, vakariniuose rajonuose 18-22°C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, birželio 30 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 4-8 m/s, dieną pietryčių 5-10 m/s. Naktį 9-14°C, dieną26-31°C.

Kas laukia kitą savaitę?

Pirmadienį, liepos 1 d.protarpiais su perkūnija palis, dieną gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną vakarų 7-12 m/s, dieną gūsiai iki 15 -17 m/s. Naktį 17-22°C, dieną 24-29°C,vakariniuose rajonuose 19-23°C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, liepos 2 d. vėl su perkūnija palis, daugiausia naktį. Vėjas vakariniųkrypčių naktį4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 11-16°C, dieną 20-25°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.

Trečiadienį, liepos 3 d. trumpai palis, gausiau dieną. Vėjas vakarų, pietvakarių 5-10 m/s. Naktį 9-14°C, dieną 18-23°C.

Ketvirtadienį, liepos 4 d. palis, gausiau ir su perkūniją dieną. Vėjas nepastovus 5-10 m/s. Naktį 10-15°C, dieną 18-23°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 24-26°C.