Šimonytė kreipėsi į Lietuvos žmones: prašau kantrybės, susitelkimo ir supratimo

„Artėja šventos Velykos. Prisikėlimo šventė. Kartu tai metas, kai atgimsta gamta, dienos tampa vis šviesesnės. Deja, mūsų kasdienybę vis dar veikia pandemija ir virusas, dabar – ir naujomis atmainomis.

Iki šiol mūsų visų bendros pastangos padėjo sumažinti viruso plitimą, visi kartu atlaikėme antrąją bangą. Vyriausybei praėjusių metų pabaigoje teko imtis nemalonių, bet būtinų sprendimų ir nemenka dalis jų vis dar galioja. Šių pastangų svarbiausias rezultatas – gerokai sumažėjęs netenkamų gyvybių skaičius.

Šiandien vėl prašau kantrybės, susitelkimo ir supratimo, nors nuovargis ryžtą paisyti karantino ribojimų kasdien silpnina. Pagrindinis mūsų tikslas – neleisti trečiajai bangai pareikalauti naujų didelių aukų. Atvejų skaičiaus didėjimą vėl stebime daugelyje Europos valstybių, matome vėl į griežtus karantinus grąžinamus miestus, regionus ar visas valstybes.

Vyriausybė siekia kaip įmanoma sumažinti naujų atvejų skaičių, kartu kuo mažiau varžydama tai, kas atvira šiuo metu. Kad mums pavyktų, svarbu veikti išvien – bendraujant laikytis saugumo taisyklių, profilaktiškai testuotis ir skiepytis.

Kitaip nei praėjusių metų pabaigoje, skiepai jau nėra ką tik patvirtintas, bet sunkiai prieinamas sprendimas. Kviečiu pasitikėti mokslo pasiekimais. Turime jau tris skirtingas vakcinas ir turėsime dar daugiau. Vien šį mėnesį Lietuvą pasieks tiek vakcinų, kiek jų gavome iki šiol. Visos Lietuvoje naudojamos vakcinos yra saugios. Vakcina ne tik apsaugos kiekvieną pasiskiepijusį, bet ir sukurs saugesnę aplinką kitiems. Kviečiu skiepytis tuos, kuriems jau atėjo eilė, ir paraginti tai daryti abejojančiuosius. Kiekvienas Jūsų petys skiepui yra už visų galimybę vėl gyventi taip, kaip pasiilgome.

Kasdien galvoju ir dėkoju visiems: medikams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, policininkams ir šauliams, dėkinga esu visiems savanoriams, kiekvienam darbo vietą kuriančiam ar laukiančiam galimybės atverti duris. Kiekvienam Lietuvos žmogui – už kantrybę ir supratimą, kad šios sudėtingos situacijos pyktis neišspręs.

Saugokime vieni kitus. Tos pastangos dabar ypač prasmingos. To prašiau per Kalėdas, to paties prašau ir prašysiu tol, kol ligoninėse nebeliks nė vienos lovos, kurią covidas paveržė iš sergančiųjų kitomis ligomis. Dabar tokių vis dar daugiau nei 600, todėl mūsų artimiesiems sunkiau gauti jiems reikalingą kitą pagalbą.

Vyriausybė stengiasi daryti viską, kad šis sumaišties, suvaržymų ir netekčių laikotarpis kuo greičiau pasibaigtų. Laukime Prisikėlimo šventės su viltimi, tačiau kartu ir darykime tai, ką kiekvienas galime.

Ačiū Jums visiems“, – sako I. Šimonytė.