Šimonytė apie „Sputnik V“ vakciną: Putinas ją siūlo pasauliui, kaip dar vieną hibridinį ginklą

Kritika vakcinai I. Šimonytė pasidalino savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje.

„Jie sako, kad „Sputnik V“ yra tinkama naudojimui, tačiau Putinas nenori jos naudoti kaip vaisto rusų žmonėms – jis siūlo ją pasauliui, kaip dar vieną hibridinį ginklą, skirta skaldyti ir valdyti.

Tai nėra nei naujiena, nei kas nors gero žmonijai“, – „Twitter“ paskyroje rašo I. Šimonytė.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind.