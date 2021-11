„Atrodo, kad prezidentūra nusprendė sąmoningai stabdyti skiepijimo progresą tam, kad nebūtų pasiektas ambicingas prezidento tikslas. Koks bus balsavimas, pamatysime Seimo salėje. Tikiu, kad, jei prezidentas turi planą, jį pristatys, nesiimu spėlioti“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį kalbėjo I. Šimonytė.

Kalbėdama apie vetuotas įstatymo pataisas, premjerė teigė, kad skiepytis nuo COVID-19 nusprendę žmonės neturėtų užkrauti naštos valstybės biudžetui.

„Žmonės, kurie priima tokį sprendimą sąmoningai, ne dėl medicininių priežasčių, o sąmoningai, neturėtų savo pasirinkimo kaštų perkelti kitiems mokesčių mokėtojams“, – sakė I. Šimonytė.

Tuo metu į prezidento patarėjos ekonomikai ir socialinei politikai Irenos Segalovičienė kritiką, kad dar ne visi klausimai apie vakcinas atsakyti, I. Šimonytė sakė: „Man neoru komentuoti prezidento patarėjų pasisakymus, nes prezidento patarėjos pastaruoju metu pasako daug įvairių dalykų. Manau, jos pačios galėtų komentuoti“.

Vyriausybės vadovė, komentuodama prezidento veto, perfrazavo šalies vadovą, prieš kelias savaites kritikavusį Vyriausybę dėl „dirbtinai sulėtintų skiepijimosi tempų“.

„Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – spalio pabaigoje sakė prezidentas.

Prezidentas G. Nausėda trečiadienį vetavo Užkrečiamųjų ligų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo buvo siūloma įvesti mokamus testus nepasiskiepijusiems darbuotojams.

Šalies vadovo teigimu, įstatyme numatytas reguliavimas gali reikšmingai pabloginti privalomojo sveikatos tikrinimo – testavimo dėl užkrečiamosios COVID-19 ligos – prieinamumą ir žmonių motyvaciją atlikti šiuos tyrimus.

Tai reikšmingai sumažintų privalomai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamosios ligos turinčių darbuotojų skaičių ir lemtų pavėluotą COVID-19 ligos diagnostiką ir nekontroliuojamą plitimą, pranešė Prezidentūra.