Šilutės rajone – krokodilas: vyras laikė jį savo namuose

Aplinkosaugininkai, iš teismo gavę leidimą įeiti į gyvenamąsias patalpas, spalio 28 d. atliko patikrinimą ir nustatė asmenį, laikiusį draudžiamą auginti gyvūną – krokodilą. Gyvūnas augintas be teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, jam nebuvo užtikrintos tinkamos laikymo sąlygos.
AAD pranešime spaudai nurodoma, kad 1,42 x 0,68 m akvariume asmuo neteisėtai laikė 1,4 m ilgio ir 16 kg saugomą rūšį – suaugusį krokodilinį kaimaną (lot. Caiman crocodilus). Krokodilas laikytas patalpose, kurios neatitiko laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje patalpų minimalių dydžių bei kitų specialiųjų reikalavimų. Pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 5 priedo reikalavimus krokodilai turėtų būti laikomi mažiausiai 8 m2 plote su baseinu.
Pažeidėjas pareigūnams nepateikė laukinio gyvūno teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Krokodilo savininkui pradėta administracinė teisena už neteisėtą gyvūno laikymą. Asmeniui pagal ANK 303 straipsnio 7 dalį gresia bauda nuo 500 iki 2 500 eurų.
Šis egzotinis laukinis gyvūnas perduotas LSMU Laukinių gyvūnų globos centro globai.
Prieš įsigyjant egzotinį gyvūną – svarbu žinoti reikalavimus
Aplinkosaugininkai primena, kad prieš įsigyjant egzotinius gyvūnus svarbu iš anksto išsiaiškinti, kokie dokumentai reikalingi ir kokie reikalavimai taikomi teisėtam jų laikymui.
Norint laikyti saugomus laukinius gyvūnus, būtina turėti teisėto įsigijimo ir kilmę pagrindžiančius dokumentus bei Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą prekybos laukiniais gyvūnais leidimą (vykdant laukinių gyvūnų prekybą ar eksponavimą).
Laukinių gyvūnų laikymo sąlygos turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Nelaisvėje laikomiems gyvūnams privaloma užtikrinti sąlygas, kuo labiau atitinkančias jų natūralias buveines pagal rūšies poreikius. Privaloma pasirūpinti veterinarine priežiūra, maitinti visaverčiu ir rūšiai tinkamu pašaru. Gyvūnams turi būti užtikrintas fizinis ir emocinis komfortas.
Daugiau informacijos laukinių gyvūnų laikytojams – Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje „Laukinių gyvūnų nelaisvėje laikymo tvarka“.
Primename, kad apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].