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Siekia išvengti interesų konflikto: laikinojo VSAT vado brolis perkeltas į kitas pareigas

2026-11-03 11:19 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-03 11:19
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Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų situacijų ir efektyvinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) darbą, laikinojo jos vado Donato Škarnulio brolis Darius Škarnulis, iki šiol vadovavęs Vilniaus pasienio rinktinei, nuo antradienio eina Kriminalinių tyrimų valdybos viršininko pareigas.

VSAT, pasienis (nuotr. ELTA)

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų situacijų ir efektyvinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) darbą, laikinojo jos vado Donato Škarnulio brolis Darius Škarnulis, iki šiol vadovavęs Vilniaus pasienio rinktinei, nuo antradienio eina Kriminalinių tyrimų valdybos viršininko pareigas.

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„Tarp jų nebelieka tiesioginio pavaldumo. Rinktinės vadas yra tiesiogiai pavaldus VSAT vadui, o (Donato Škarnulio – BNS) tapimo tarnybos vadu momentu jis negali turėti brolio, tiesiogiai pavaldaus. Šis žingsnis, be kitų tikslų, kaip tarnybos veiklos efektyvumo tobulinimas, kaita, kuri organizacijos atsinaujinimo prasme yra naudinga, kartu tai yra ir momentas, kuris eliminuoja, kad nebūtų kažkokių (interesų konfliktų – BNS)“, – BNS antradienį sakė tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.

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„Darius Škarnulis yra jo brolis dvynys, bet tai nėra paaukštinimas. Iš Vilniaus pasienio rinktinės vado tampama Kriminalinių tyrimų valdybos viršininku. Čia jokio tiesioginio pavaldumo nėra tarp brolių, nes valdybos viršininko pareigybė yra pavaldi VSAT pavaduotojui, o ne VSAT vadui, tad taip yra išvengiama bet kokių galimų interesų konfliktų regimybių“, – akcentavo jis.

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Pasak G. Mišučio, įsakymą dėl pareigų keitimo pasirašė VSAT pavaduotojas, tai daroma, kad nekiltų galimų interesų konfliktų situacijų.

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„Alga visiškai nepasikeitė. (...) Tai yra perkėlimas iš vienų į kitas pareigas. (...) Pareigybių lygis (...) tiek rinktinės vadas, tiek valdybos viršininkas yra lygiai tokioje pačioje pareigybių linijoje. Tik rinktinės vadas tiesiogiai pavaldus tarnybos vadui, o valdybų viršininkai tiesiogiai nėra pavaldūs“, – pabrėžė G. Mišutis.

VSAT laikinojo vadovo pareigas Donatas Škarnulis eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas, palikęs tarnybą dėl incidento pasienyje.

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Sulaukęs tarnybų išvadų, jis netrukus turėtų tapti nuolatiniu VSAT vadu. Tarnybos vadas skiriamas penkerių metų kadencijai.

Iki šiol Pagėgių pasieniečiams vadovavęs Rimantas Petrauskas nuo antradienio yra perkeltas į sieną su Baltarusija saugančios VSAT Vilniaus pasienio rinktinės vado pareigas, kurias užėmė Darius Škarnulis.

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