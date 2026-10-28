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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mažeikiuose sulaikyti per sieną neteisėtai keliavę Maroko piliečiai

2026-10-28 10:38 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 10:38
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Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir policijos pareigūnai Mažeikiuose sulaikė keturis Maroko piliečius, kurie per Lietuvą mėgino išvykti į Vakarų Europą, pranešė VSAT.

VSAT, pasienis (nuotr. Elta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir policijos pareigūnai Mažeikiuose sulaikė keturis Maroko piliečius, kurie per Lietuvą mėgino išvykti į Vakarų Europą, pranešė VSAT.

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Maroko piliečiai pirmadienį buvo sulaikyti Mažeikiuose. Paaiškėjo, kad jie buvo pasišalinę iš Latvijos užsieniečių registracijos centro ir per Lietuvą ketino keliauti į Vakarų Europą. Tarp sulaikytųjų – du 20-mečiai, 23-ejų ir 24-erių vyrai.

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VSAT duomenimis, marokiečiai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, vėliau atvyko į Lietuvą. Iki sienos su Latvija jie važiavo autobusu, o kiek daugiau nei 10 kilometrų iki Mažeikių įveikė pėsčiomis. Iš ten autobusu ketino vykti į Vilnių.

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Pasieniečiai nustatė, kad šie afrikiečiai Lietuvoje sulaikomi jau ne pirmą kartą. Dviem iš jų tai buvo jau trečias, vienam – ketvirtas kartas, o ketvirtasis Lietuvos pasieniečiams įkliūva net penktą kartą. Du iš keturių prieglobsčio „prašytojų“ į Latviją buvo grąžinti mažiau nei prieš dvi savaites.

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Anot VSAT, mėgindami pasiekti Vakarų Europą, užsieniečiai rinkosi įvairius keliavimo būdus – važiavo traukiniais, autobusais ir automobiliais. Jie net bandė iš Lietuvos išskristi lėktuvu, tačiau kelionės tikslo taip ir nepasiekė.

Sulaikyti marokiečiai tą pačią dieną jie buvo perduoti VSAT Užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams. Vėliau, vadovaujantis readmisijos sutartimi, neteisėti migrantai bus grąžinti į Latviją.

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