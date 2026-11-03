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Sieną su Rusija saugančiai Pagėgių pasienio rinktinei vadovaus Albertas Karkauskas

2026-11-03 10:37 / šaltinis: ELTA
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2026-11-03 10:37
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Laikinasis pasieniečių vadas Donatas Škarnulis nauju pasienį su Rusija saugančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės vadu paskyrė Albertą Karkauską. 

Albertas Karkauskas (nuotr. ELTA)

Laikinasis pasieniečių vadas Donatas Škarnulis nauju pasienį su Rusija saugančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės vadu paskyrė Albertą Karkauską. 

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„Šis perkėlimas yra susijęs su VSAT veiklos tobulinimu ir efektyvesnu tarnybos funkcionavimu. Įvairių lygių vadovų kaita VSAT yra natūralus procesas, leidžiantis organizacijai atsinaujinti ir eiti į priekį“, – Eltai sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.

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Į šias pareigas iki šiol Kriminalinių tyrimų valdybai vadovavęs 49-erių A. Karkauskas perkeliamas nuo antradienio, pranešė VSAT.

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A. Karkauskas tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1996 m. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos policininku, vėliau dirbo apylinkės inspektoriumi, Kvotos skyriaus kvotėju.

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Nuo 2000 m. tarnavo Kriminalinėje policijoje, o po penkerių metų A. Karkauskas perėjo į VSAT ir tapo sieną su Baltarusija, Lenkija ir Rusija saugojusios Lazdijų rinktinės Imuniteto poskyrio vyriausiuoju tyrėju, o nuo 2012 m. – šio poskyrio viršininku. 

Vėliau pasienietis tarnybą tęsė Varėnos rinktinės Imuniteto poskyrio vyriausiojo tyrėjo pareigose. 

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2017 m. jis buvo perkeltas į Pakrančių apsaugos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigas, o nuo 2018 m. tapo šio skyriaus viršininku. 2020 m. A. Karkauskas buvo perkeltas į Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigas. 

Tais pačiais metais jis paskirtas VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos viršininko pavaduotoju. 2024 m. pradėjo dirbti Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės vado pavaduotoju. 

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Nuo 2025-ųjų A. Karkauskas užėmė VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos viršininko pareigas.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinė saugo 256 kilometrų valstybės sienos su Rusija ruožą bei kontroliuoja 266 kilometrus sienos su Latvija. Rinktinei priklauso 10 pasienio užkardų. Šios rinktinės pasieniečiai taip pat dirba tarptautiniuose Kybartų ir Panemunės kelio pasienio kontrolės punktuose bei Kybartų ir Pagėgių geležinkelio punktuose. Iš viso VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dirba daugiau kaip 800 pasieniečių.

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Iki šiol Pagėgių pasieniečiams vadovavęs Rimantas Petrauskas nuo antradienio perkeliamas į sieną su Baltarusija saugančios VSAT Vilniaus pasienio rinktinės vado pareigas.

Buvęs jos vadas Donato Škarnulio brolis Darius Škarnulis, nuo tos pat dienos užims VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos viršininko pareigas.

Eidamas šias pareigas Darius Škarnulis tiesiogiai nebus pavaldus broliui, būsimajam VSAT vadui. 

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Darius Škarnulis bus pavaldus vienam iš VSAT vado pavaduotojų. Šiuo jo paskyrimu siekiama išvengti interesų konflikto.

ELTA primena, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo laikinai VSAT vadovaujantį Donatą Škarnulį nuolatiniu vadovu tarnyboje paskirti nuo lapkričio 5 dienos. 

M. Katelynas tvirtino pulkininko kandidatūrą pasirinkęs dėl jo ilgametės patirties vidaus reikalų tarnyboje. 

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