TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose įmonė sukčiams pervedė 41,2 tūkst. eurų

2025-09-18 09:33
2025-09-18 09:33

Sukčiai policijos vardu rašo šaukimus į teismą

Viena Šiaulių įmonė praėjusią savaitę sukčiams pervedė 41,2 tūkst. eurų.

1

Kaip pranešė policija, praėjusį ketvirtadienį Putinų gatvėje įsikūrusi įmonė gavo laišką iš kitos įmonės su prašymu apmokėti likusią sumą už įrengimus.

Pervedus pinigus, įmonė pastebėjo, kad skiriasi banko sąskaita, į kurią ankščiau buvo atliktas pavedimas už paslaugas, taip pat skiriasi ir elektroninio pašto adresas.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

