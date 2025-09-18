Šiauliuose įmonė sukčiams pervedė 41,2 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, praėjusį ketvirtadienį Putinų gatvėje įsikūrusi įmonė gavo laišką iš kitos įmonės su prašymu apmokėti likusią sumą už įrengimus.
Pervedus pinigus, įmonė pastebėjo, kad skiriasi banko sąskaita, į kurią ankščiau buvo atliktas pavedimas už paslaugas, taip pat skiriasi ir elektroninio pašto adresas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA