Šiaulių sporto klubo direktoriui už per 1 mln. eurų pasisavinimą skirtas laisvės atėmimas

Iš D. K. taip pat konfiskuota 240 tūkst. eurų vertės turto.

Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2015 metų sausio iki 2018 metų kovo mėnesio, nuteistasis sporto klubo „Dakaras-Šauliai“ vardu sudarė tiesos neatitinkančią sutartį su Latvijos piliečiu dėl neva 3 automobilių suradimo ir pristatymo už 614 tūkst. eurų.

Per du kartus šios sumos perdavimas buvo patvirtintas suklastotais dokumentais, realiai suma perduota nebuvo. Nustatyta, kad Latvijos pilietis buvo bedarbis, anksčiau teistas, ilgą laiką negavo jokių pajamų, nemokėjo dirbti kompiuteriu, neturėjo sąskaitos banke, neturėjo jokių žinių apie transporto priemonių pirkimą, vertinimą, registravimą.

Kaip pirmadienį informuoja prokuratūra, teismas nustatė, kad nuteistasis sporto klubo vardu neva iš keturių Latvijos įmonių pirko 50 motociklų už daugiau nei 350 tūkst. eurų, nors realiai motociklai pirkti nebuvo, o pinigai panaudoti klubo veiklai.

Tokiu pat būdu už 121 tūkst. eurų į buhalterinę apskaitą įtrauktas dviračių, jų detalių, įrangos įsigijimas iš dar keturių įmonių.

Teismo nuosprendyje skelbiama, kad sporto klubas „Dakaras-Šauliai“ gavo iš įvairių įmonių daugiau nei 23 tūkst. eurų paramos, kuri nebuvo įtraukta į asociacijos buhalterinę apskaitą. Į ją buvo įtraukti kuro nurašymo aktai už daugiau nei 11 tūkst. eurų, nors kuras nebuvo pirktas.

Be to, D. K. nuteistas ir už tai, kad 2017 metais jam priklausiusios degalinės vardu iš to paties Latvijos piliečio pirko 3 automobilius, bet pinigų realiai nesumokėjo ir taip pasisavino klubo turto už 240 tūkst. eurų.

D. K., žinodamas apie susikaupusias skolas tiekėjams, taip pat apie antstolio pradėtą skolos išieškojimą, įmonės kasoje figūravusius grynuosius pinigus iš pradžių paskolino sau, vėliau grąžino ir kitą dieną preliminarios sutarties pagrindu neva perleido minėtam užsieniečiui.

Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nuteistasis pripažino kaltę ir nurodė, kad pasisavintus sporto klubo pinigus per keliolikos metų asociacijos veiklos laikotarpį realiai panaudojo šalia Šiaulių esančios motokroso trasos įrengimui, priežiūrai bei varžybų organizavimui.

Neturėdamas kuo pagrįsti šių pinigų panaudojimą per ilgus metus, D. K. sugalvojo nusikalstamos veikos schemą.

Teismas nusprendė, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina D. K. nurodytų aplinkybių dėl pinigų panaudojimo sporto klubo reikmėms. D. K. bylos nagrinėjimo metu buvo išrinktas sporto klubo „Dakaras-Šauliai“ prezidentu, o tokį sprendimą priėmė šeimos nariai: buvęs prezidentas P. K. ir klubo nariai – D. K. ir O. K.

Lietuvos apeliacinio teismo balandžio 24 dienos nuosprendžiu šiauliečiui skirtas 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimas iš dalies atidedant bausmės vykdymą. Nuteistasis privalo po nuosprendžio įsiteisėjimo nedelsiant atlikti 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalį, o likusios 2 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejų metų terminui.