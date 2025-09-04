Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių rajone padegtas vyras mirė ligoninėje

2025-09-04 07:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 07:36

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje trečiadienio rytą mirė, kaip įtariama, sugėrovo padegtas vyras.

Šiaulių ligoninė (BNS nuotr., tv3.lt koliažas)

4

Kaip skelbia Policijos departamentas, 8 val. 5 min. Šiaulių ligoninėje mirė vyras (gim. 1958 m.).

Jis antradienį, 16 val. 23 min., buvo pristatytas iš Šiaulių rajono, Bubių kaimo ir paguldytas gydymui dėl daugybinių viso kūno nudegimų.

Manoma, kad tą pačią dieną, apie 15 val. 50 min., Bubių kaime, išgertuvių metu nukentėjusįjį degiu skysčiu galimai apipylė neblaivus vyras. 

Įtariamasis neblaivus (2,43 prom.) (gim. 1976 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. 

Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Sugerovas
Sugerovas
2025-09-04 07:42
Kaip tai mirė? Taigi vakar rašėt, kad buvo lengvas sveikatos sutrikdymas...
Atsakyti
