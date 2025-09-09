Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių policija ieško be žinios dingusio jauno vyro

2025-09-09 13:53
2025-09-09 13:53

Šiaulių policija antradienį paskelbė dingusio be žinios šiauliečio Roko Sidabro paiešką.

Šiaulių policija ieško be žinios dingusio jauno vyro (nuotr. Policijos)

0

Pasak teisėsaugos, 1996 metais gimęs vyras sekmadienio vakarą išėjo iš Šiauliuose esančių namų ir iki šiol negrįžo.

Dingęs vyras yra apie 182 cm ūgio, stambesnio kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Išeidamas galėjo dėvėti tamsias samanų spalvos sportines kelnes, pilkus marškinėlius, mėlynus „Puma“ sportinius batus.

Asmenis, pastebėjusius vyrą ar turinčius informacijos apie jo buvimo vietą, policija prašo informuoti vyresniąją tyrėją Živilę Mažulytę, tel. +370 678 480 38 arba vyriausiąjį tyrėją Renaldą Palapį tel. +370 655 289 20.

