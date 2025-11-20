Siaubinga nelaimė Vilniuje: ledo ritulio treniruotės metu mirtinai sužalotas 12-metis

Lapkričio 19 d. apie 17 val. 45 min. Vilniuje, Ąžuolyno g., ledo ritulio treniruotėje, nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.
Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19 val. 3 min. mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, praneša policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!