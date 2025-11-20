 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubinga nelaimė Vilniuje: ledo ritulio treniruotės metu mirtinai sužalotas 12-metis

2025-11-20 06:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 06:57

Vilniuje įvyko nelaimė ledo ritulio treniruotės metu. Antradienio pavakarę, apie 17.45 val., Ąžuolyno gatvėje sporto komplekse treniravęsis nepilnametis (gim. 2012 m.) buvo sunkiai sužalotas ir medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. 

Netektis (123rf.com)

Vilniuje įvyko nelaimė ledo ritulio treniruotės metu. Antradienio pavakarę, apie 17.45 val., Ąžuolyno gatvėje sporto komplekse treniravęsis nepilnametis (gim. 2012 m.) buvo sunkiai sužalotas ir medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. 

REKLAMA
4

Lapkričio 19 d. apie 17 val. 45 min. Vilniuje, Ąžuolyno g., ledo ritulio treniruotėje, nepilnamečiui (gim. 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į pakaušį.

Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Vilniaus ligoninę, kurioje 19 val. 3 min. mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, praneša policija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų