Ši ligoninė rytoj turėjo užverti duris, tačiau viskas staiga pasikeitė: gyventojų prašo kantrybės

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teigimu, ligoninėje gali pasitaikyti trumpalaikių veiklos sutrikimų, kol bus pasirengta tęsti įstaigos darbą.
„Dalininkų susitikime buvo aptarta galimybė, kad Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose gali atsirasti trumpalaikių veiklos sutrikimų. Ligoninei prireiks laiko sudėlioti procesus ir užtikrinti, kad priimti sprendimai veiktų praktikoje“, – BNS trečiadienį nurodė ministerija.
SAM prašo visuomenės kantrybės, kol sprendimai bus įgyvendinami.
Veiklą tęsti jau ruošiasi
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninė skelbia jau pradėjusi ruoštis tęsti veiklą Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose, tačiau, anot jos, tam prireiks laiko.
„Iki tol, kol gimdymų priėmimas bus atnaujintas Miško g. 27 padalinyje, visų gimdyvių laukiame LSMU Kauno ligoninės padalinyje Josvainių g. 2, Šilainiuose. Taip pat informuojame, kad gyvybės langelis veikia Josvainių g. 2 padalinyje“, – teigiama ligoninės išplatintame pranešime.
Ligoninė žada „kaip įmanoma greičiau“ informuoti, kada Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose vėl bus galima priimti gimdymus.
Kaip rašė BNS, antradienį Kauno ligoninės dalininkai – SAM ir LSMU – nusprendė, kad Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose gimdymai ir toliau bus priimami.
Anksčiau dėl mažėjančio gimstamumo ir finansinių sunkumų buvo nuspręsta reorganizuoti ligoninės padalinį Miško gatvėje ir akušerijos paslaugas nuo spalio pradžios sutelkti Josvainių gatvėje.
Iki rugsėjo 29-osios ligoninė skelbė, kad pacientės, kurios iki rugsėjo 30 dienos nebus pagimdžiusios arba kurioms po gimdymo reikės tolesnio stacionarinio gydymo, tą vakarą bus organizuotai perkeltos į Josvainių gatvėje esantį Akušerijos skyrių.
Ministerijos teigimu, sprendimą išlaikyti akušerijos paslaugas Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose lėmė planuojamas bazinis akušerijos paslaugų finansavimo krepšelis ir kitos ligoninei pasiūlytos finansinio tvarumo priemonės.
Be to, LSMU Kauno ligoninėje bus steigiama Akušerijos ginekologijos klinika, apimsianti Miško ir Josvainių gatvėse veikiančių padalinių akušerijos ir ginekologijos veiklą.
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