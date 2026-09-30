Pritarė siūlymui nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms EP narėms leisti balsuoti per įgaliotus kolegas

Pagal sprendimą nėščia arba pagimdžiusi EP narė ne ilgiau kaip tris mėnesius iki numatomos vaiko gimimo dienos ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius po vaiko gimimo galėtų įgalioti kitą EP narį balsuoti jos vardu.
Siūloma suteikti galimybę nėščioms EP narėms perduoti balsavimo teisę kitiems parlamento nariams
Lietuva šį sprendimą turės patvirtinti nacionaliniu įstatymu. Jo priėmimas būtų susijęs tik su balsavimo EP tvarka ir nedarytų poveikio balsavimo Lietuvos Seime procedūroms.
Teisingumo ministerija nurodo, kad šia priemone siekiama sudaryti palankesnes sąlygas motinoms dalyvauti politinėje veikloje ir skatinti lyčių lygybę.
Įstatymo projektą Seime numatoma svarstyti spalį.
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