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Pritarė siūlymui nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms EP narėms leisti balsuoti per įgaliotus kolegas

2026-09-30 13:15 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 13:15
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Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma patvirtinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl galimybės nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms Europos Parlamento (EP) narėms perduoti savo balsą kitam EP nariui.

Nėštumas (nuotr. 123rf.com)

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma patvirtinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl galimybės nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms Europos Parlamento (EP) narėms perduoti savo balsą kitam EP nariui.

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Pagal sprendimą nėščia arba pagimdžiusi EP narė ne ilgiau kaip tris mėnesius iki numatomos vaiko gimimo dienos ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius po vaiko gimimo galėtų įgalioti kitą EP narį balsuoti jos vardu.

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Siūloma suteikti galimybę nėščioms EP narėms perduoti balsavimo teisę kitiems parlamento nariams

Lietuva šį sprendimą turės patvirtinti nacionaliniu įstatymu. Jo priėmimas būtų susijęs tik su balsavimo EP tvarka ir nedarytų poveikio balsavimo Lietuvos Seime procedūroms.

Teisingumo ministerija nurodo, kad šia priemone siekiama sudaryti palankesnes sąlygas motinoms dalyvauti politinėje veikloje ir skatinti lyčių lygybę.

Įstatymo projektą Seime numatoma svarstyti spalį.

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