Ši diena Klaipėdoje būdavo išskirtinė – politologė įspėja: dabar naivu tikėtis, kad to nebeliks

Įvairių tautybių rusakalbiai žmonės sudaro apie ketvirtadalį Klaipėdos gyventojų. Dalis jų Pergalės dieną gali pasipuošti Rusijos simbolika ir šitaip provokuoti aplinkinius, teigia politikos mokslų ekspertė.

Politologės prognozė: Pergalės dieną žmonės minės

Nepaisant karo Ukrainoje, rusakalbiai Klaipėdos gyventojai galimai laikysis įpročio ir eis padėti gėlių ant sovietų karių kapų.

„Sakyčiau, yra dvi grupės. Vyresnio amžiaus žmonės, rusakalbiai Klaipėdos, ir jaunimas, kurie dažniausiai mėgsta radikaliai elgtis. Jie tikrai eis paminėti. Galbūt tokio organizuoto, didelio ėjimo, kaip seniau, nebus, bet mažesnėmis grupelėmis tikrai galime to tikėtis“, – prognozavo tv3.lt kalbinta politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.

Gegužės 9-ąją rusai įprastai mini pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną. Ši data dar vadinama „Pergalės diena“. Vakarų pasaulis Antrojo pasaulinio karo pabaigą pažymi gegužės 8-ąją.

Ši diena Klaipėdoje – išskirtinė: nurodė vieną bruožą

Klaipėdos universiteto (KU) lektorė, politologė G. Burbulytė-Tsiskarishvili pasakojo, kad bėgant metams Klaipėdos centre vykdavo gausūs gegužės 9-osios minėjimai. Ji pažymėjo, kad Klaipėdos mieste Pergalės diena buvo minima „labai organizuotai“.

„Tokio organizuotumo mes per visą Lietuvą ne tiek daug turime. Negaliu pasakyti apie Visagino savivaldybę, bet, matyt, labiausiai organizuotai tie minėjimai būtent Vilniaus ir Klaipėdos miestuose praeidavo“, – kalbėjo ji.

Taip pat politologė minėjo, kad keitėsi šią dieną mininčių rusakalbių elgesys: jie ėmė puoštis kitais simboliais, plėtė savo gretas.

„Pastaruoju metu organizuotumas pasipildė Georgijaus juostelėmis, papildomais šūkiais, įtraukiant ypač jaunesnę kartą. Naivu būtų tikėtis, kad net ir uždraudus tą dieną rinktis, Klaipėdoje neliks besirenkančiųjų. Juo labiau, kad memorialo erdvė labai palanki“, – teigė ji.

Prie gegužės 9-osios renginių organizavimo aktyviai prisidėdavo Klaipėdos konsulatas, pastebi G. Burbulytė-Tsiskarishvili.

Minėjimus remia politikai ir diplomatai

Įprastai gyventojai renkasi minėti gegužės 9-osios Klaipėdos skulptūrų parke, esančiame miesto centre. Čia stūkso memorialas, skirtas sovietų kariams pagerbti. Anksčiau šioje vietoje buvo senosios sovietų karių kapinės.

Gegužės 9-ąją žmonės čia neša gėlių, klausosi atminimo kalbų. Įprastai aikštė būna pilna susirinkusių gyventojų. G. Burbulytė-Tsiskarishvili apibūdino, kokie asmenys renkasi minėti Pergalės dienos Klaipėdoje.

„Paskutiniais metais turėjome Viačeslavą Titovą, kuris buvo miesto tarybos narys, kol nebuvo pašalintas teismo sprendimu. Didelė dalis burdavosi apie jį. Organizuodavosi ir rusakalbių bendruomenė, jų turime ne vieną. Konsulatas padėdavo. <...> Pakankamai žmonių susirinkdavo, kad ta aikštė būtų pilna“, – nurodė politologė.

Primenama, kad po žudynių Bučoje Vyriausybė uždarė Rusijos Federacijos generalinį konsulatą Klaipėdoje. Pašnekovė mano, kad tai neturės didelės įtakos gegužės 9-osios minėjimui Klaipėdoje.

„Kadangi konsulato nebus, židinio organizacinio kaip ir nelieka. Kadangi jau yra praktika, patirtis daugybės metų, praradimas konsulato, nemanau, kad kažką stipriai pakeistų. Vienintelė problema, kad iki to laiko nebūtų pakurstytos aistros įvairiose pusėse“, – sakė G. Burbulytė-Tsiskarishvili.

Tądien gali pasipilti provokacijų?

Pergalės dieną minintys asmenys nevengia puoštis dvispalve Georgijaus juosta, kuri po 2014 m. Krymo aneksijos pradėta naudoti kaip prorusiškai nusiteikusių asmenų atpažinimo ženklas. Karo Ukrainoje metu rusų arsenalą papildė nauji simboliai: raidės „Z“ ir „V“.

Politologė neabejojo, kad gegužės 9-ąją gali kilti provokacijų – gyventojai gali sąmoningai naudoti šiuos Rusijos agresijos simbolius.

„Gali provokuoti. Raidžių „Z“ ir „V“ vartojimą aš tikrai smerkčiau. Dėl Georgijaus juostelių klausimas kitas – <...> tikriausiai truputėlį vėluojame dėl jų uždraudimo. Manau, bus bandančių tyčia tą juostelę prisisegti būtent tą dieną ir vaikščioti su ja lyg ir bandant paprovokuoti aplinkinius, policiją“, – kalbėjo KU lektorė.

Ji minėjo, kad Seimas svarsto skirti stambias baudas už rusiškų simbolių dėvėjimą.

„Gal truputėlį su baudų dydžiais yra persistengta. <...> Kalbame apie Lietuvos piliečius ir galėtume pradėti nuo įspėjimų. Aišku, šalia iki pat gegužės 9-osios turėtų vykti aktyvūs aiškinamieji pokalbiai su rusakalbių bendruomenėmis Lietuvoje“, – savo pasvarstymais dalinosi G. Burbulytė-Tsiskarishvili.

Antradienį už Rusijos karo simbolių draudimą po svarstymo balsavo 118 Seimo narių, 13 parlamentarų susilaikė. Kad nuostatos būtų galutinai įtvirtintos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Už tokių simbolių demonstravimą grėstų 300–700 eurų bauda, o juridiniams asmenims ji siektų iki 1,2 tūkst. eurų.

Savivaldybė: prašymų renginiams negauta

Klaipėdos miesto savivaldybė iki trečiadienio negavo nė vieno prašymo gegužės 9-osios renginiams, todėl jų mieste nebus.

Apie Pergalės dienos minėjimą uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas komentavo plačiau.

„Prašymų jokių nesulaukta. Kita vertus, kaip ir buvo tikėtasi, kad tų prašymų nebus. Buvo pakankamai aiškiai ištransliuota miesto pozicija. <...> Galiu pasidžiaugti, kad tos organizacijos, kurios iki šiol teikdavo prašymus švenčių organizavimui gegužės 9 d., to nebedarė“, – tv3.lt sakė jis.

Tačiau gyventojai galės netrukdomi pagerbti žuvusius sovietų karius, padėti gėlių prie memorialo. Paprastai Pergalės dieną Klaipėdos rusakalbiai renkasi prie Antrajame pasauliniame kare žuvusių karių palaidojimo vietos, kur ilsisi apie 700 mirusiųjų.

„Tai vieta, kur labiau norėtųsi ramybės negu kažkokių politinių manisfestacijų ar apraiškų. Be abejo, visi žmonės turi teisę ateiti prie to memorialo, padėti gėlių, parymoti, pasimelsti ar tiesiog pabūti. To niekas drausti nesiruošia. Bet kalbėti apie renginius, manifestacijas, organizuotus performansus ar mitingus, tai tam nėra prašymų, o jei ir jie būtų buvę, leidimo nebūtų gauta“, – teigė V. Grubliauskas.

Meras tiki, kad gegužės 9 d. bus ramu

Valstybės saugumo departamentas įspėjo, kad gegužės 9-ąją sovietų karių kapinėse rengiant paminėjimus neatmestina, jog gali kilti „provokacijų ar smurtinių incidentų“.

„Provokacijos yra tuomet, kai kažkas provokuoja ir kažkas provokacijai pasiduoda. Tai dviejų jėgų susidūrimas ir iš to sekančios pasekmės. Labai tikiu, kad nebus nė vienos pusės: nei tos, kuri skatins provokacijas, nei kuri provokacijai pasiduotų“, – kalbėjo meras.

Trečiadienį Klaipėdos miesto savivaldybė susitiko su teisėsaugos pareigūnais, aptarė provokacijų tikimybę per gegužės 9-osios minėjimus. Kaip tikino meras, teisėsauga pateikė rekomendacijas ir į jas bus atsižvelgta.

„Tarp karštai nusiteikusio patrioto ir provokatoriaus, sakykime, nesunkiai peržengiama riba. Provokacija gali įsižiebti labai greitai. Stebėsena, prevencinės priemonės, jos tikrai yra ir bus. Tikiuosi, kad ši diena praeis ramiai, kaip eilinis pirmadienis Klaipėdoje“, – apibendrino V. Grubliauskas.