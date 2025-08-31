Šeimos drama Šiauliuose: paviešintos šiurpios tėvo žinutės mažamečiui sūnui

Pirmos instancijos teismas pripažino neadekvačiai besielgusį šiaulietį kaltu pagal abu kaltinimus ir paskyrė jam 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Mažamečiui iš tėvo dėl patirtų išgyvenimų priteista 1 tūkst. eurų.
Vis dėlto, buvo pateikti apeliaciniai skundai, kuriuos išnagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas pakeitė nuosprendį. Nuteistajam įkalinimo bausmė buvo pailginta iki 1 metų ir 9 mėnesių (dėl anksčiau neatliktos bausmės), tačiau čia pat ji atidėta 3 metams, todėl už grotų vyras taip ir neatsidūrė.
Įspėjame, kad tėvo žinutės sveikatos problemų turinčiam sūnui šokiruoja.
Šiurpios tėvo žinutės
Bylos duomenimis, Vidas Z. nuteistas už tai, kad 2019 m. gruodžio 2-4 d. laikotarpiu, pasinaudodamas savo mažamečio sūnaus psichine būkle ir pažeidžiamumu, iš savo mobilaus ryšio telefono rašė žeminančio ir bauginančio turinio trumpąsias SMS žinutes.
Vyro rašytų žinučių turinys šokiruoja (jų turinį paliekame originalų – aut. past.). Tėvas rašė: ,,Uz melavima, kad sakei E., jog nenori ateiti pas mane dar atimsiu ir dvirati s**ki baily nemeluosi visa laika ar aišku tau“, ,,Maniau kad pasitaisei po to karto kai nebeatejai 3 menesius bet pasirodo klydau toks pat s**kis paskutinis melagio gabalas dabar kaip bus E. skraidys su elektriniu paspirtuku greotu ir galingu o tu apsi***eli slankiosi vienas is kampo i kampa be nieko“.
Toliau sūnui vyras siuntė dar baisesnes žinutes: „,Apsi***es zuiki tu visa gyvenima atsimink as nebusu maustomas daugiau jau nebepasirodyk pas manes“, ,,Ateinu kad lauke butu dviratis tu v***lu kruva aišku uz 10MIN“, ,,Jei tas supuvelis dar bent karta ka nors pasakys ne taip E. arba jum apskritai tai jo snukis bus ipresuotas laiptinės sienoje gales ji ten su siupeleis granditi pasakyk tam s**ui kad as lb greit 20 tokiu suskiu galiu nunesti vienu smugiu“.
Tokio ir panašaus turinio žinutes vyras siuntinėjo vaikui 3 dienas: ,,Galesi pamatyti kas teisus ar tavo motina ar as viska raportuoji jai o pas manes atejes viska meluoji šlyksciaį palauk ateis laikas kai tave mokykloj spardys kaip futbolo kamuolį tokiu niekas nekencia ir pirstus isitrauk is burnos v***le pri***es seimininkes lova per tai ir apsinuodyji z**damas š***nus pirstus apsi***eli nelaimingas“, ,,Atsimink kad del visko kas vyksta kalta yra motina su sat***ste sugriovusi jums gyvenima o kai jos melo klausai tai nukenti ir pats jos neklausytum viskas butu gerai bet isitikinau kad esi skystas visai molis tai nieko ir nesi vertas s**o k**va“.
Savo terorizavimą vyras baigė parašydamas tokią trumpąją SMS žinutę: ,,Gali trinti lauk mano telefono nr as tavaji jau istryniau nes matau kad s**as is taves tera v**alas ate a**le visam laikui daugiau taves kad nematyčiau“.
Teismas pripažino, kad taip šiaulietis sistemingai panaudojo psichologinį smurtą savo šeimos nario, mažamečio sūnaus, atžvilgiu ir nežymiai sutrikdė jo sveikatą.
Kaltino vaiko motiną
Savo apeliaciniu skundu Vidas Z. siekė, kad jo byla būtų išnagrinėta iš naujo. Dėl visų negandų jis kaltino vaiko motiną, kuri esą nuteikinėjo sūnų prieš jį, o pastarasis vykdė moters nurodymus.
Šiaulietis teigė, kad visus jo teistumus, padedama teisę išmanančių specialistų, moteris naudojo kaip psichologinį smurtą prieš jį.
Vyras pabrėžė, kad esą prigrasino vaiką meluoti. Išvesti jį iš pusiausvyros buvusi sugyventinė esą siekė pasitelkdama Vaiko apsaugos teisių specialistę. Dar gyvenant su juo, anot Vido Z., moteris sakė, kad turi giminaitę skyriuje.
Šiaulietis pridūrė, kad vaiko motina mokė mažametį vadinti tėvą „gaidžiu ir dar baisesniais šlykštesniais žodžiais“. Vidas Z. pridūrė, kad iš jo vaikui priteistus pinigus berniuko motina, anot jo, kaip įprasta pragers.
Turės keisti savo elgesį
Nepaisant visko, Šiaulių apygardos teismas pagrindo išteisinti vyrą nerado. Tiesa, vietoj realaus laisvės atėmimo, nuspręsta paskirta lygtinę bausmę.
Bausmės vykdymas buvo atidėtas 3 metams. Tėvas įpareigotas atsiprašyti nukentėjusiuoju pripažinto mažamečio.
Taip pat jis visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį privalo dirbti arba būti registruotas Užimtumo tarnyboje.
Šiaulietis dar įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programose. Tą jis turi padaryti per 6 mėnesių terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną.
