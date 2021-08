Seimo pirmininkė ragina rasti kompromisą dėl rugsėjo 10-osios mitingo

„Jeigu tokios apimties ir tokios trukmės mitingas negalimas vienoje vietoje, abi pusės dar turi laiko rasti kompromisą“, – BNS perduotame komentare sakė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Ji atkreipė dėmesį, kad sprendimas dėl mitingo derinimo arba nederinimo yra išimtinai savivaldybės kompetencija.

„Kita vertus, Konstitucija garantuoja visiems Lietuvos piliečiams teisę į taikius susirinkimus ir protestą. Ir nesvarbu, ar sutinku, ar nesutinku su planuojamo mitingo tikslais, gerbiu šią garantiją“, – sakė Seimo pirmininkė.

„Be abejo, ją įgyvendinant privaloma laikytis įstatymų, turi būti atsižvelgta į atitinkamų tarnybų pastabas“, – pridūrė ji.

Vilniaus miesto savivaldybė antradienį nusprendė neduoti leidimo rugsėjo 10-ąją rengti Lietuvos šeimų sąjūdžio planuojamą mitingą prie Seimo.

Anot savivaldybės atstovų, prie Seimo 15 tūkst. žmonių netelpa, kad būtų užtikrinti įstatymo reikalavimo laikytis 75 metrų nuo parlamento pastato, o noras mitinguoti iki 22 val. apsunkintų pareigūnų darbą dėl prasto aikštės apšvietimo. Be to, Valstybės saugumo departamentas įspėjo apie išaugusią smurtinių išpuolių per protestus tikimybę ir kitus galimus pavojus.

Lietuvos šeimų sąjūdis šį savivaldybės sprendimą žada skųsti teismui.

Lietuvos šeimų sąjūdžio prašymas leisti mitinguoti prie Seimo persvarstytas po to, kai rugpjūtį po panašaus mitingo kilo riaušės.

Tuomet leidimas organizuoti mitingą buvo išduotas mokytojai Astrai Astrauskaitei.