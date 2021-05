Seime įsižiebė ginčas dėl šeimų: „Jūs griaunate tradicines šeimos vertybes“

Seimo narė, darbietė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė ketvirtadienį Seimo į darbotvarkę prašė įtraukti jos parengtą rezoliuciją Dėl šeimos stiprinimo.

„Viešojoje erdvėje pasigirdo tokių, na, tarsi abejonių, ar Seimas palaiko tradicinę šeimą, tradicines vertybes. Nesutikau nė vieno čia, kuris to nepalaikytų. Rezoliucijos tekstas, manau, skamba labai korektiškai, labai pagarbiai visų šeimų atžvilgiu. Prašyčiau įtraukti į darbotvarkę“, – Seime sakė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Vis dėlto klausimas liko neįtrauktas į darbotvarkę, nes už jį balsavo tik 46 Seimo nariai, 44 – prieš, 25 susilaikė.

„Jūs griaunate tradicines šeimos vertybes“

Po balsavimo Seimo narė, valstietė Agnė Širinskienė sakė, „gaila, kad neįtraukėte“ rezoliucijos. Taip pat savo nepasitenkinimą Seimo sprendimu išsakė ir Seimo narys Petras Gražulis.

„Mano rezoliucija krikščioniams demokratams netiko – per aštri, per konkreti, per tiesi. Pasiūlė darbiečiai aptakesnę. Ko dabar jums, krikščionys demokratai, jau nekalbu apie nelaisvės partiją, netinka ši rezoliucija? Jums netinka tradicinės šeimos vertybės, jūs jas griaunate“ – piktinosi P. Gražulis.

Į tai Seimo narys, konservatorius Audrius Petrošius atsakė cituodamas minėtąją rezoliuciją: „Mes palaikome šeimos maršą, kaip gražią ir taikią piliečių iniciatyvą“.

„Nepykite, kolegos, bet teiginiai, kad iš Seimo ar iš Seimo narių liks tik šlapia vieta po šito mitingo arba gąsdinimai apsilankyti pas vaikus darželiuose, pas tėvus namuose, idant įduotų ten surinktus parašus, niekaip su taikia iniciatyva man nesiasocijuoja“, – piktinosi jis.

Portalas tv3.lt primena, kad šią savaitę Seime jau buvo kilęs analogiškas ginčas, kai Seimas nesutiko įtraukti Petro Gražulio rezoliucijos Dėl tradicinių šeimų į darbotvarkę.