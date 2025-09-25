Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas balsuos dėl Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybės panaikinimo

2025-09-25 06:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 06:21

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ atstovo Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo. 

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra" atstovo Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo. 

0

Antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą su prašymu leisti patraukti atsakomybėn minėtą parlamentarą, kuriam siekiama pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje.

S. Bucevičius, anksčiau žadėjęs gintis Seime, visgi nutarė kreiptis į parlamentą, prašydamas, jog jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.

Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019-2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.

Anot generalinės prokurorės N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius, įtariama, pasisavino apie 819 eurų.

S. Bucevičiui siekiama pareikšti įtarimus dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, svetimo turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

