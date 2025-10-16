Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas atidėjo apkaltos Gintautui Paluckui svarstymą

2025-10-16 15:38 / šaltinis: BNS
2025-10-16 15:38

Seimas ketvirtadienį nepradėjo svarstyti opozicijos siūlymo surengti apkaltą ekspremjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui už tai, kad jis eidamas Seimo nario pareigas užsiėmė ir verslu.

Gintautas Paluckas (nuotr. Roberto Riabovo)

1

Socialdemokratų ir konservatorių frakcijų vardu paprašyta pertraukos iki kito posėdžio, tai yra iki spalio 21 dienos.

Pasak konservatoriaus Jurgio Razmos, vieši socialdemokratų lyderių komentarai šiuo klausimu rodo, kad jie nesusipažinę su iniciatyva, mat G. Palucko apkaltą sieja su teisėsaugos tyrimais. Tuo metu apkalta inicijuojama dėl galimo Konstitucijos pažeidimo vykdant su Seimo nario veikla nesuderinamas pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją. 

Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.

Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.

Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti. 

Anot jų, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

Politikas liko dirbti Seimo nariu.

