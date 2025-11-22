 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaulių sąjungai norima suteikti daugiau prieigos prie įslaptintos informacijos

2025-11-22 15:53 / šaltinis: BNS
2025-11-22 15:53

 Lietuvos šaulių sąjungos nariams norima suteikti daugiau prieigos prie įslaptintos informacijos.

Šaulių sąjunga (nuotr. Fotodiena.lt)

 Lietuvos šaulių sąjungos nariams norima suteikti daugiau prieigos prie įslaptintos informacijos.

1

Seimas šią savaitę po pateikimo pritarė atitinkamoms Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pataisoms, toliau jas svarstys Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko teigimu, projektu siekiama didinti šaulių integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą, užtikrinti efektyvesnę įslaptintos informacijos apsaugą, atsisakant perteklinio reguliavimo ar mažinant administracinę naštą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Siekiant plėsti Lietuvos šaulių sąjungos galimybes dirbti su įslaptinta informacija, Lietuvos šaulių sąjungai suteikiama teisė ne tik dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, bet ir ją rengti“, – sakė viceministras.

Taip pat siūloma daugiau šaulių sudaryti galimybę dirbti su įslaptintais duomenimis.

Projekte numatoma, kad Lietuvos šaulių sąjungai bus taikomi tokie patys įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo reikalavimai kaip ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose.

Pakeitimai į Seimo salę svarstymui turėtų grįžti gruodžio pradžioje.

Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška sukarinta pilietinė organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinį pajėgumą ir ugdyti pilietiškumą. Ji turi apie 17 tūkst. narių.

Agresijos atveju šauliai koviniais būriais remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.

