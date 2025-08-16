Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė įvertino VPutino retoriką po susitikimo Aliaskoje: eilinės manipuliacijos ir grasinimai

2025-08-16 11:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 11:09

Po Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, pastarasis užsiėminėja manipuliacija ir netiesioginiais grasinimais Ukrainos bei Europos atžvilgiu, teigia laikinai krašto apsaugos ministrės pareigas einanti Dovilė Šakalienė.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Po Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, pastarasis užsiėminėja manipuliacija ir netiesioginiais grasinimais Ukrainos bei Europos atžvilgiu, teigia laikinai krašto apsaugos ministrės pareigas einanti Dovilė Šakalienė.

REKLAMA
4

„Prezidentas D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu JAV teritorijoje sako „Nėra jokio sandorio, kol nėra sandorio“. Tai adekvatus pasisakymas. Rusija tuo metu sako besitikinti, kad Ukraina ir Europa netrukdys dabartinėms kalboms vystytis. Tai eilinės manipuliacijos ir užmaskuoti grasinimai iš putino“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje šeštadienį rašo D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis yra karo nusikaltėlis, kuris yra priklausomas nuo savo kritikų nuodijimo, tačiau JAV prezidentą pasitinka žodžiais „Puiku tave matyti gyvą ir geros sveikatos“. Rusija tuo metu toliau bombarduoja civilius Ukrainoje“, – susitikimą įvertino laikinoji krašto apsaugos ministrė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Kremliaus, susitikimas tęsėsi 2 val. 45 min., o bendra spaudos konferencija – 12 minučių. Po jos žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.

REKLAMA

V. Putinas mano, kad susitikimas gali būti atspirties tašku sprendžiant Ukrainos klausimą. Jis taip pat tikisi glaudesnių ekonominių santykių su JAV.

D. Trumpas sako su V. Putinu sutaręs daugeliu klausimų, bet kai kurie jų neišspręsti. Nei vienas iš jų nieko neminėjo žiniasklaidai apie paliaubas.

Vėliau D. Trumpas skambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams, kuriuos informavo apie susitikimo eigą.

Kol kas neaišku, ką tiksliai D. Trumpas aptarė su V. Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Iš Kremliaus – žinia dėl Putino susitikimo su Zelenskiu
Medvedevas: „Tai jau Trečiasis pasaulinis karas“ (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas džiūgauja po Putino ir Trumpo susitikimo: prakalbo apie pasiektus rezultatus (1)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Trumpas suprato, kad nėra toks stiprus, kaip manė: Aliaską paliko tuščiomis
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Naujos detalės apie Putino ir Trumpo pokalbį: aiškėja, ką sakė Putinas (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų